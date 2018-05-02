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38 kez ameliyat oldu yüzü düzelmedi!

Batman'da geçirdiği kaza sonucu yüzünün yarısı zarar gören Mehmet Vefaddin Özçelik 38 ameliyat geçirmesine rağmen düzelmedi. Özçelik, tedavi olabilmek için yardım istedi.
02 Mayıs 2018 23:23
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38 kez ameliyat oldu yüzü düzelmedi!

Batman'da yaşayan evli ve bir çocuk babası Mehmet Vefaddin Özçelik'in (25) yüzünün yarısı 2009'da geçirdiği bir kaza sonucu zarar gördü. Bunun üzerine kaza geçirdiği yıldan bugüne 38 ameliyat geçiren Özçelik'in yüzü düzelmedi.

Özçelik, tedavi olabilmek için yetkililerden ve iş adamlarından yardım istedi. Özçelik'in durumunu öğrenen ünlü sanatçı Haluk Levent, kendisine 13 bin TL yardımda bulunup, tedavi olacağı hastaneyle görüşerek 12 bin TL de indirim yaptırdı.

Batman Valiliği ve Belediyenin 15'er bin TL yardımda bulunduğu Özçelik için valilik oluruyla hayırsever eğitimci Sibel Ayşe Yücel tarafından da yardım kampanyası başlatıldı.

Kampanya çerçevesinde de 20 bin TL olmak üzere şuana kadar toplam 63 bin TL toplandı. Özçelik'in ameliyat olması 60 bin TL'ye daha ihtiyaç olduğu belirtildi.

İhlas Haber Ajansı
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