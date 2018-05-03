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3 Mayıs 2018'den önemli gündem başlıkları
03 Mayıs 2018 00:03
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3 Mayıs 2018'den önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kore Savaş Anıları Müzesine ve Samsung Dijital Şehri'ne ziyarette bulunduktan sonra Güney Kore'den Türkiye'ye hareket edecek.

(Seul)

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Japonya-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Ichiro Aisaway, Cezayir Dışişleri, İşbirliği ve Göç Komisyonu Başkanı Abdelhamid Sı Afif ve Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi'yi ayrı ayrı kabul edecek.

(TBMM/11.00/14.00/16.00)

3- AK Parti TBMM Grubu, cumhurbaşkanı adayına ilişkin grup kararı almak üzere toplanacak.

(TBMM/11.00)

4- CHP TBMM Grup toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, DSİ tesisleri toplu temel atma ve açılış ile ORKÖY kredi sertifikaları dağıtım törenlerine katılacak, ziyaretlerde bulunacak.

(Kütahya/15.00-18.30)

2- AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00)

3- TBMM'den

- Genel Kurulda, yeni üniversitelerin kurulmasına ilişkin kanun tasarısı üzerinde görüşmeler devam edecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere bayram ikramiyesi gibi düzenlemeleri de içeren Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine başlanacak.

(TBMM/14.00/14.00)

EKONOMİ

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Ankara İli Yatırımları programına katılacak.

(Ankara/09.45)

2- TÜİK, nisan ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- Darbe girişiminde Akıncı Üssü'nde gerçekleştirilen eylemlere ilişkin 473 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı yüzbaşı Burak Akın'ın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanmasına Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 73 jandarma personeli ile terör örgütünün jandarma yapılanmasında sözde "abilik" yaptığı belirtilen 19'u sivil olmak üzere 64'ü tutuklu 92 sanığın yargılanmasına İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- Darbe girişiminde, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanması, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde sürecek.

(İstanbul/10.00)

- FETÖ'nün darbe girişiminde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılanması Silivri Alibey Spor Salonu'nda sürecek.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nun kapanış konuşmasını yapacak.

(İstanbul/17.00)

2- Avrupa Güreş Şampiyonası, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde devam ediyor.

(Kaspiysk)

3- Olaylar nedeniyle tatil edilen, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından kaldığı yerden seyircisiz olarak tekrarına karar verilen Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ve Beşiktaş Ülker Stadı'nda karşılaşacak.

(İstanbul/20.30)

4- TEB BNP Paribas İstanbul Open Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası, Garanti Koza Park'ta sürüyor.

(İstanbul/12.30)

5- UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanşında Atletico Madrid-Arsenal ve Salzburg-Marsilya maçları oynanacak.

(Madrid/Marsilya/22.05)

6- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final turu ilk maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe ile karşılaşacak.

(Hatay/19.00)

Anadolu Ajansı
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