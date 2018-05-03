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Seçimler öncesi ekonomiye ilk hamle

Reytingci Standard & Poor's', dün çifte standardını gösterdi ve seçimler öncesi ekonomiye operasyonun ilk hamlesini yaptı. Kuruluş hem ağustosta yapacağı değerlendirmeyi öne çekti hem de temelsiz bir not indirimi yaptı
03 Mayıs 2018 06:10
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Seçimler öncesi ekonomiye ilk hamle

Türkiye seçime giderken yapılan ekonomik operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Kredi derecelendirme kuruluşlarının seçimlerden hemen önce not indirimi furyasına bu kez Standard & Poor's (S&P) katıldı. Moody's'in önceki seçimlerde yaptığı gibi S&P de dün gece yarısı sürpriz bir şekilde Türkiye'nin kredi notunu BB'den BB-'ye düşürdü. S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunun BB'den BB-'ye, yerli para cinsinden notunun BB+'dan BB'ye düşürüldüğünü, görünümünün durağan olduğunu bildirdi.

KARARI ÖNE ALDILAR

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "S&P kararının zamanlaması oldukça manidar" değerlendirmesi yaparken daha önce Türkiye'nin kredi notunu ağustosta gözden geçirmeyi planlayan S&P'nin açıkça bu kararını öne aldığını belirtti. Mehmet Şimşek, S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu düşürmesine ilişkin, "Not düşürmeyi erkene almalarını gerektirecek bir gelişme oldu mu? Kredi notunun düşürülmesiyle ilgili olarak, Türkiye'nin makro ekonomik dengesizliklerinin arttığı belirtilen açıklamada, mali pozisyonunun zayıfladığına dikkatin çekildi. Ancak Türkiye'nin S&P'ye aşırı borçlu bir yapısı olduğunu iddia eden kuruluşun AAA-BB arası yani Türkiye'nin üstünde not verdiği tam 85 ülkenin borçluluğu Türkiye'den daha kötü. Türkiye'nin yüzde 28 olan cari açığın GSYİH'ye oranı bu ülkelerden çok daha iyi.

ISINMA GEÇEN YILDI

Kredinotunun seçim kararından sonra düşürülmesinin zamanlama açısından yanlış olduğunu belirten Şimşek, S&P'nin analizini de yetersiz buldu. Şimşek, aşırı ısınmanın geçen yılın hikayesi olduğuna işaret ederek, kredi hacmindeki artışın bu yıl yavaşladığını bildirdi. Finansal koşulların da geçen yıla göre daha sıkı olduğuna dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti: "Merkez Bankası gecikmeli de olsa tepki verdi. Cari açıktaki artış büyük ihtimalle geçici. Ayrıca turizmde ciddi bir toparlanma var." Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur ise S&P'nin bildirisinin tam anlamıyla skandallar içerdiğini söyledi. S&P'nin kıdemli Direktörü Frank Gill tarafından yapılan açıklamada ise not kararının seçimle bir ilgisi olmadığı belirtildi.

ÖNCEKİ AÇIKLAMALAR İLE UYUMSUZ

Maliye, Bakanı Naci Ağbal ise not kararına ilişkin şunları kaydetti: "S&P'nin yapmış olduğu açıklamanın içeriğinden öte zamanlaması ilginç. Önümüzde 24 Haziran süreci varken beklenmedik bir şekilde, önceki açıklamalarla uyumsuz şekilde bir açıklama yapması yine politik saikle bir açıklama yapıldığı izlenimini doğuruyor. Raporun içeriğinden öte, kararın böyle bir süreçte açıklanmış olması S&P'nin kendi kredibilitesine zarar vermiştir."
Anadolu Ajansı
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