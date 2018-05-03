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Mezarlıktaki gizemli kızın' sırrını Fatma Ç. kamerası çözecek

Çorum, mezarlıktaki kız hayaletini konuşuyor. 4 gece üst üste 1982'de ölen Fatma Ç.'nin mezarı başında ağlayan genç kız, önceki gece yine geldi. Polis yakalayamadı. Son olarak, mezarın yanındaki bir ağaca güvenlik kamerası konuldu. Sırrı kamera çözecek
03 Mayıs 2018 06:50
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Mezarlıktaki gizemli kızın' sırrını Fatma Ç. kamerası çözecek

Çorum'da bir genç kızın 5 gece üst üste mezarlığa giderek 1982'de vefat eden Fatma Ç.'ye ait mezar başında kendi kendine konuşup ağlaması ve sonra gözden kaybolması sadece kentte değil tüm Türkiye'de günün olayı oldu. İddiaya göre Çepni Mahallesi'ndeki Ulu Mezarlık yakınındaki olayı ilk olarak bir esnaf fark etti. Mezarlık görevlileri genç kızı bulamadı. Ancak olay 27, 28 ve 29 Nisan geceleri de devam etti. Cep telefonu kameralarına da yansıyan genç kız, görevliler seslendiği anda karanlıkta izini kaybettirdi. Bunun üzerine mezarın başına "Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne? Yardımcı olalım' yazılı not bırakan görevliler, polise de haber verdi.

DENİZ KABUĞU BIRAKTI

Asayiş ve Yunus ekiplerinden oluşan çok sayıda polis, 30 Nisan gecesi mezarlığa yönlendirildi. Polis, mezarlık önünde toplanan meraklı vatandaşları uzaklaştırdı. Ancak aramalardan yine sonuç alınamadı. Önceki gece yarısı siyah kıyafetli kız 5. kez aynı mezarın başına gitti. Polis harekete geçince yine gözden kayboldu. Kızın Fatma Ç.'nin mezarının üstüne deniz kabuğu koyduğu tespit edildi. Polis mezarlığı didik didik aradı, ancak sonuç alınamadı.

Gizemli olay kentte dedikodulara da yol açınca, Çorum Belediyesi genç kızın bulunması için mezarın yakınındaki bir ağaca güvenlik kamerası yerleştirdi. Kameranın görüntüleri, mezarlık görevlileri ve polis tarafından takip edilecek. Belediye Başkanı Zeki Gül "Bir vatandaşımız 17-18 yaşında olduğu tahmin edilen siyah giyimli bir kişinin, 'Beni neden bırakıp gittin?' diye ağladığını duyunca araştırma yapmış. Kimseyi görememişler. Yakınını kaybettikten sonra mezarlıklarla ilgili duygusal hale bürünmüş bir vatandaşımız olduğunu düşünüyorum. Bugüne kadar tespit edilmiş bir durum yok" dedi.

GİZEMLİ KIZ BU GECE MEZARLIĞA GELMEDİ

En son önceki akşam mezarlığa gelen genç kız bu kez gelmedi. Esrarengiz olayın çözülmesi için emniyet güçleri aralıksız çalışmalarını sürdürürken vatandaşlarda çalışmalar başladığı andan itibaren Ulu Mezarlığa akın etti. Mezarlığın giriş ve etrafında toplanan vatandaşlar çalışmaları meraklı gözlerle izledi. Bazı vatandaşlar çalışmaları cep telefonları ile görüntülemeye çalışırken bazıları da ellerine aldıkları çekirdekleri çitleyerek olup bitenleri seyretti. Polis ekipleri mezarlıkta araştırma yaparken bir grubun Ulu Mezarlığın arka tarafından bulunan duvara merdiven dayayarak içeriye atlamaya çalışması hareketli anların yaşanmasına neden oldu. Gruba müdahale eden polis ekipleri bölgeye toplanan meraklı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.
İhlas Haber Ajansı
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