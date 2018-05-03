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Boşanan eş Büyükelçi olunca, nafaka artırılması talep edildi
Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük'ten 5 yıl önce boşanan Şeniz Özbey, eski eşinin büyükelçi olduktan sonra 10 bin dolar maaş almaya başladığını iddia ederek çocukları için ödenen iştirak nafakasının en az 2 bin 500 liraya yükseltilmesini istedi
İstanbul Aile Mahkemesi'ne açılan davanın dilekçesindeki iddialara göre fotoğraf sanatçısı Şeniz Özbey ile Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük 24 Aralık 2013 tarihinde Ankara 3. Aile Mahkemesi'nde şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Mahkeme çiftin iki çocuğunun velayetini anne Şeniz Özbey'e verdi. Karar tarihinde Murat Ahmet Yörük'ün Dışişleri Bakanlığı'ndaki görevi gereği Türkiye'de merkeze ataması yapılmıştı. Dış görevde çalışmıyordu ve o dönemki maaşı yaklaşık 4 bin 700 liraydı. Mahkeme de davalı babanın her bir çocuk için 600'er liradan toplam 1200 lira iştirak nafakası, anneye de 500 lira yoksulluk nafakası ödemesine karar verdi.
AVUKAT: 'MASRAFLARINI TÜRKİYE KARŞILIYOR'
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre: İddiaya göre Murat Ahmet Yörük bugüne kadar nafakalarını eksiksiz olarak ödedi. Murat Ahmet Yörük, 4 ay önce ise Arnavutluk'a Tiran Büyükelçisi olarak atandı. Davalı babanın büyükelçi olarak atanmasının ardından aylık maaşı da iddiaya göre yaklaşık 10 bin dolara çıktı.
Şeniz Özbey'in avukatı, davalı Murat Ahmet Yörük'ün görevi gereği sağlık, konut, araba, şoför, benzin, ısınma vs gibi masraflarının Türkiye tarafından karşılandığını ve başkaca hiçbir giderinin olmadığını öne sürdü. Şeniz Özbey'in avukatı dilekçesinde, davalı babanın yüksek meblağdaki bu gelirden çocuklarına sadece 1200 lira ayırdığını belirtti.
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