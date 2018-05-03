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500 bin kişiye üniversite yolu

Hükümetin müjdeler paketinde yer alan öğrenci affı ile 500 bin kişiye yeniden üniversite kapıları açılıyor
03 Mayıs 2018 07:35
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500 bin kişiye üniversite yolu

Hükümetin, sosyal reform paketiyle yaşama geçireceği öğrenci affı çeşitli nedenlerle üniversiteden ayrılan yaklaşık 500 bin kişiye umut oldu. Evlilik ve iş nedeniyle başka şehre yerleşen başka üniversite yatay geçiş yapabilecek, askerde olan terhisin ardından iki ay içinde başvuruda bulunabilecek. TUS, DUS öğrencileri başta olmak üzere bütün akademik kademeler aftan yararlanabilecek. Aftan yararlanmak isteyenlerin düzenleme yürürlüğe girdikten 4 ay içinde ilişiği kesilen üniversiteye başvurması gerekiyor. Meclis'te bugün görüşmeleri başlayacak pakette yer alan öğrenci affının detayları şöyle:

Üniversitede hazırlık, lisansüstü dahil kendi isteğiyle ilişiği kesilen, kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar başvurabilecek.

Terör suçundan hüküm giyenler, terör örgütlerine üyeliği, irtibatı bulunanlar düzenlemeden yararlanamayacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde ilişiği kesilen üniversiteye başvuranlar 2018- 2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte askerde olanlar ise terhislerini takip eden iki ay içinde başvurabilecek.

Evlilik, iş veya herhangi bir nedenle başka şehre taşınan kişilere, eğitimini bulundukları illerdeki üniversitede devam ettirmek isteyenlere kolaylık sağlanıyor.

İkametini belgelendirenler taban puanları tutan eşdeğer bir bölüme geçiş yapabilecek. Bunun için bulundukları ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi gerekiyor.

Yatay geçiş düzenlemesinden yararlanıp bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar, başvurmaları halinde Anadolu, Atatürk ve İstanbul üniversiteleri bünyesindeki açık öğretim ön lisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer bölümlere yatay geçişte bulunabilecek.

Öğrenci affı kapsamında yapılacak düzenlemenin yasalaşmasıyla öğrencilikle ilişiği kesilen 500 bini aşkın kişi, üniversite eğitimine devam edebilecek.

Tıpta uzmanlık eğitimi giriş sınavı (TUS) ve diş hekimliği uzmanlık eğitimi giriş sınavı (DUS) öğrencilerini de kapsıyor. Bu kapsamda olanlar için de 4 aylık başvuru süresi bulunuyor.

Ön lisans-doktora arası bütün akademik kademeleri kapsayan afla okullarına dönecekler sınavsız olarak ilişiği kesilen sınıftan devam edebilecek.

HAZAL ATEŞ

Sabah
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