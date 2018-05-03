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Çılgın projelere Güney Kore desteği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Kore ziyareti sırasında başta Kanal İstanbul olmak üzere Türkiye'yi 2023'e taşıyacak 'çılgın projelerin' hayata geçirilmesi konusunda işbirliği kararı alındı
03 Mayıs 2018 07:25
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Çılgın projelere Güney Kore desteği

Güney Kore ile ekonomide yeni dönem başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim kararının ardından çıktığı yurtdışı gezisinin ikinci durağı Güney Kore'de bir dizi anlaşmaya imza attı. Görüşmeler sırasında başta Kanal İstanbul olmak üzere Türkiye'yi 2023'e taşıyacak 'çılgın projelerin' hayata geçirilmesi konusunda işbirliği kararı alındı. Halen 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de Türk ortaklarıyla birlikte yapan Güney Kore ile yapılacak işbirliği alanları, iki ülke arasında imzalanan anlaşma töreni sonrasında yapılan ortak açıklamaya da yansıdı.

2023 VİZYONU

Açıklamada "Türkiye tarafından öncelik verilen '2023 Vizyonu'nun başarıyla gerçekleştirilmesi için yakın iş birliğinde bulunma hususunda mutabık kalındı. Ulaşım, altyapı, enerji ve savunma sanayi alanları dahil olmak üzere iş birliği projelerini genişletmeye yönelik çabaları sürdürme hususunda anlaşıldı" denildi. Güney Kore Devlet Başkanı Moon ile görüşen Erdoğan düzenlenen ortak basın toplantısında özellikle savunma sanaiinde işbirliğine dikkat çekti. Erdoğan "Özellikle başta savunma sanayi olmak üzere ileri teknoloji alanlarında birlikte yapabileceğimiz çok şey var" dedi.

Erdoğan görüşmeler sırasında Kanal İstanbul için Güney Kore tarafına davette de bulundu. Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı Chung Sye-kyun ile de görüşen Erdoğan, Türkiye'de çok sayıda mega projede Güney Kore'nin yer aldığına dikkati çekerek, "Bunların sonuncusu olan Çanakkale 1915 Köprüsü'dür. Burada yer almanız bizleri mutlu etmiştir. Şimdi ise Kanal İstanbul Projemiz var ki, bu projenin içerisinde özellikle Kore'nin yer alması bizler için ayrı bir iftihar vesilesi olacak" dedi. Erdoğan "Serbest Ticaret Anlaşması'nın bir an önce imzalanmasında çok büyük faydalar var" dedi. Bu arada görüşmelere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Sanayi Bakanı Faruk Özlü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

MOON: ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDE İŞBİRLİĞİ YAPALIM

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Türkiye ve Güney Kore'nin, G20 ve MİKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avustralya) üyesi olduğunu belirterek, "İki ülke arasındaki güçlü iş birliğimizi uluslararası alana taşıyarak birbirimizi desteklemek ve üçüncü ülkelere yönelik iş birliğimizi artırmak istiyoruz" dedi. Türkiye ve Güney Kore'nin altyapı, enerji, bilim, teknoloji ve savunma sanayi olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliğini geliştirerek ilişkilerine derinlik kazandırdığına dikkati çeken Moon "Dördüncü sanayi devrimi çerçevesinde geleceğe yönelik iş birliğimizi derinlemesine sağlamlaştırarak devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.

Zeybekci'den 'proje bazlı teşvik' daveti

Erdoğan'ın ziyareti sırasında Kore-Türkiye İş Forumu, Bakan Zeybekci ile Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanı Paik Un-Gyu ve iş insanlarının katılımıyla Seul'de yapıldı. Toplantıda konuşan Zeybekci, Kore ve Türkiye'nin Asya'nın doğusu ve batısında, çok önemli merkezlerde yer alan iki ülke olduğunu söyledi. Bakan Zeybekci, Proje Bazlı Teşvik Sistemi'nin Koreli yatırımcılar için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, "Önümüzdeki pakette, belki yaklaşık 2-3 ay sonra, ikinci turda mutlaka Koreli yatırımcıları da burada görmek istiyoruz" dedi.

AFRİKA'DA İŞBİRLİĞİ

İlerleyen yıllarda Afrika ve Ortadoğu'nun yeniden inşa edileceğine değinen Zeybekci, bu bölgelerde fırsatların olduğunu, Türk ve Kore müteahhitlik sektörlerinin ortak finansman ve Kore teknolojisi imkanlarıyla bu bölgelerde kolaylıkla lider olabileceğini kaydetti. Güney Koreli Bakan Paik Un-Gyu ise ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğini belirterek "Altyapı projelerinde daha aktif iş birliği gerekmektedir. Bu alanda sizinle birlikte olmak istiyoruz" dedi.

4 ALANDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Başkent Seul'de, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası görüşme sonrasında iki lider, Türkiye ile Güney Kore arasındaki anlaşma törenine katıldı. İki ülke arasında 'Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı', 'Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Uydu ve Uzay Teknolojileri Alanlarında Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı', 'Sanayi ve Enerji Bakanlığı Arasında Sanayi İşbirliği Mutabakat Zaptı', 'Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı' olmak üzere 4 anlaşma imzalandı.

Hyundai yöneticileri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore ziyareti sırasında inşaat şirketi SK Engineering Construction (EC) ve Hyundai firması yöneticilerini kabul etti. Kabulde Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ile diğer yetkililer de hazır bulundu. SK şirketi, Çanakkale Köprüsü ihalesini kazanan konsorsiyum içinde bulunuyor.

  • NUH ALBAYRAK

Star Gazetesi
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