'2.400 lirayı yatıran ruhsatı cebe koyar'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, imar barışı düzenlemesi için, "Soruşturmalar, mahkemelik durumlar, ihtilaflar tamamıyla bitiyor" dedi.

Özhaseki, "TOKİ değerindeki konutların 100 metrekaresi 70 bin lira. Arsa da 10 bin lira dedik, 80 bin lira. Yapı belgesi bedeli bunun % 3'ü, 2 bin 400 lira. 3-5 taksit de yapacağız" dedi.

İmar barışı ile ilgili gazetecilere bilgi veren Özhaseki, 9 milyon 554 bin bağımsız yapı, 26 milyon 358 bin bağımsız birimin ne kadarının ruhsatlı, iskanlı veya iskana aykırı olduğu konusunda ciddi bir veriye sahip olunmadığını belirterek, "Yüzde 50-60 arasında bir imara aykırılık söz konusu" diye konuştu.

Belediyelerin yıkım kararlarını uygulamayamadığını ifade eden Özhaseki, 100-150 bin konutu yıkacak kimse gelmediği için ihalelerin düştüğünü söyledi. Bazı yerlerde belediye başkanının kendi partisinden olmayanlara ceza yazdığını belirten Özhaseki, düzenlemeyle bu tehlikenin de ortadan kalkacağını kaydetti.

Ağır cezalar gelecek

Yasanın 31 Aralık 2017'ye kadarki yapıları kapsadığını dile getiren Özhaseki, "Arkasından bu yapım işi devam edecekse işte ağır cezalar o zaman gelmeli" dedi. Belediyelerin arsa üzerinden değil, konut veya işyeri üzerinden vergi alabileceğini anlatan Özhaseki, "Vergi kaybı da önlenecek" dedi. Özhaseki, imar barışından sonra depreme dayanıklı olmayan yapıların legal duruma geleceği yönündeki eleştirilere şu yanıtı verdi:

Havadan tespit edilecek

Hangi binanın kapsama gireceğinin nasıl belirleneceği konusunda ise Özhaseki, "Hava fotoğraflarıyla tespitli her şey. Şu anda bile çekilen hava fotoğrafları var. Gerek kendi kurumumuzun gerekse başka kurumlar tarafından. Ülkede bulunan yapıların tamamı birebir yapı olarak belli. Kimsenin bugün bir şey yapma ihtimali mümkün değil" dedi.

Boğaz'daki mevzuata aykırı yapıların hatırlatılması üzerine Özhaseki, burada ortaya çıkacak imara ve iskana aykırılık sayısının bu çalışmanın 10 binde biri olacağını belirterek, "Orada da zaten değerinin çok üzerinde bir bedel alınarak verilecektir" diye konuştu.

"Bizim yapmış olduğumuz şey birincisi bir tespit. Ne kadar stok var, bunu görmeye, durumu anlamaya çalışıyoruz. Bu kimseye bir avantaj sağlamıyor. Depremsellik ayrı bir konu. 1960-1980'li yıllarda ruhsat, iskan almış, hiç bir sıkıntısı olmayan bazı binaların depremde tam dayanıksız olduğunu biliyorum. Ama bazı yapıların da ruhsattan sonra iskan almadığı için kaçak durumuna düşmüş, sağlam olduğunu da biliyorum. Bizim yapmış olduğumuz konu sadece bir tespitten ibaret."

150 milyar lira

Özhaseki, "Buradan elde ettiğimiz gelirle belediyelere kentsel dönüşüm çalışmaları için üç yıl ödemesiz 0 faizle kredi kullandıracağız. Her yıl ortalama 500 bin hane planlıyoruz. En az 150 milyar civarında piyasaya para gelmesini bekliyoruz" dedi. Gölcük depreminde 15 milyar dolar civarında zarar olduğunu söyleyen Özhaseki, "Eğer 2 milyar dolar harcamış olsaydık, bu büyük bela ve hasar karşımıza çıkmayacaktı" diye konuştu.

Konutlar rüzgardan yıkılıyor

Bakan Özhaseki, İstanbul için yapılacak çalışmaları şöyle özetledi:

"İstanbul'da iki alanda rezerv konut yapacağız. Rezerv konutları dışarı satmayacağız. İstanbul'un nüfusunu artırmayacağız. Öncelikle depremde ilk yıkılacak konut sahiplerine kullandıracağız. İstanbul'da evler, rüzgardan yıkılıyor. İkincisi sosyal donatıda kalan konutlara kullandıracağız. En büyük sıkıntı Avcılar'da. Orada yolda, yeşil alanda, okul, cami alanında, dere yatağında kalan konutlar için rezerv alanından ev vereceğiz, oraları yıkıp sosyal donatı alanlarına dönüştüreceğiz."

Özhaseki, "Dönüşüm Bağdat Caddesi gibi bina bazlı değil alan bazlı olacak. Türkiye'nin kurtuluşu bu şekilde olacak" dedi.

'Şirket toz silme ve bekçilik için'

Özhaseki, Kayseri Büyükşehir belediye başkanı ile ortak şirket kurduğu iddiası için de şunları söyledi:

"Güneş enerjisi üretmek için bir arazi bulduk. Orada benim kendime ait, kardeşime, büyükşehir belediye başkanının da bulunduğu, 15'er dönüm satın alıp 1'er MW'lik şirket kurduk. Bir tane daha ortak bir şirket kurduk. 150-200 dönümlük santralin bekçilik hizmeti var. Bir de panellerin üzerindeki tozun silinmesi lazım. Bunun için de bir şirket kuruldu. Kuruluş sermayesi 54 bin, benim hissem 8 bin küsür lira. Bu şirket benim açımdan kapalı, ben ortak değilim şimdi. Bu şirketin dışardan alıp sattığı bir gram iş yok. herhangi bir ihaleye girmemiş, yaptığı bir ticari faaliyet yok."

Mithat Yurdakul