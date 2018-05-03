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Dünyanın korkusunu bitiren görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşın eşiğindeki Kuzey ve Güney Kore liderleri arasında gerçekleşen zirvenin başarısının dünyaya da rahat nefes aldırdığını söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin de bu konuda üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu vurguladı
03 Mayıs 2018 07:50
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Dünyanın korkusunu bitiren görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın ardından gezisinin ikinci durağı Güney Kore'de de çok sıcak karşılandı. Erdoğan, geçen hafta Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile bir araya gelen Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'i bu başarılı zirveden dolayı kutlayarak, "Dünyada oluşan korkuları, endişeleri ortadan kaldıran bir görüşme olmuştur. Sizleri tebrik ediyoruz. Türkiye olarak, üzerimize düşen görev neyse yapmaya hazırız" dedi.

Erdoğan başkent Seul'de Devlet Başkanı Moon Jae-in tarafından Mavi Saray'da resmi törenle karşılandı. Yağış nedeniyle tören salonda yapıldı. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ev sahibi Devlet Başkanı Moon ve eşi Kim Jung-sook ile salona geldi. Moon, İstiklal Marşı okunduğu sırada asker selamı verdi.

Baş başa ve sonrasındaki heyetlerarası görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada Erdoğan, Güney Kore ve Kuzey Kore arasında yapılan dünya barışına çok ciddi katkısı olacak görüşme dolayısıyla tebriklerini iletti. Erdoğan, Kore Yarımadası'nda tarihi nitelikteki barış, refah ve birleşme için Panmunjom Ortak Deklarasyonu'nun kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Erdoğan ve Moon ile eşleri Kore Evi'nin girişinde ayakkabılarını çıkarıp terlik giydi.

'Endişeler bitiren görüşme'

Erdoğan, "Zira dünyadaki gerçekten oluşan korkuları, endişeleri ortadan kaldıran bir görüşme olmuştur. Bunu başarılı bir şekilde gerçekleştirmeniz sebebiyle sizleri tebrik ediyoruz. Temenni ediyoruz ki bu kararlılık bundan sonra da aynen devam eder" dedi.

Erdoğan, özellikle bu sürecin Kuzey Kore'nin farklı ülkelerle de görüşmelerini devam ettirmesinin çok daha olumlu görüşmelere vesile olacağına işaret ederek, "Bizler Türkiye olarak, bu konuda üzerimize düşen görev neyse bunları yapmaya hazırız" diye konuştu. Erdoğan Türkiye'nin Kore Yarımadası'na, Kuzeydoğu Asya bölgesine ve dünya barış ve refahına katkı sağlayacak olan Kore Cumhuriyeti'nin yeni bir tarih sayfası açılmasına yönelik çabalarına verdiği tam desteği yineledi.

'Artık savaş yok'

Moon ise bu zirve vesilesiyle Güney ve Kuzey Kore'nin Kore Yarımadası'nda bir daha savaş olmayacağını ilan ettiklerini ve uluslararası kamuoyunun işbirliğiyle barış, refah ve birlikte yaşama için yeni bir yol açmaya karar verdiklerini söyledi. İki lider, Koreler arası zirvenin Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması, yarımadada kalıcı barışın tesisi ve Koreler arası ilişkilerde sürdürülebilir gelişmenin sağlanması için önemli bir zemin hazırladığını vurguladı. Erdoğan ve Moon, Filistin ve Suriye dahil olmak üzere Ortadoğu'daki son durum hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

İki lider, Suriye'deki ihtilafın kalıcı siyasi bir çözüme kavuşturulması ve insani krize çözüm bulunması için uluslararası toplumun ortak çaba göstermesi gerektiğini dile getirdi.

Moon, Türkiye'nin Suriye'deki insani krize çare bulunması ve ihtilafın çözüme ulaştırılması amacıyla gösterdiği çabaları büyük bir takdirle karşıladı.

Türkiye'ye davet

Moon ve Kore halkı tarafından kendisine gösterilen sıcak misafirperverlik dolayısıyla takdirlerini dile getiren Erdoğan, Devlet Başkanı Moon'u Türkiye'ye davet etti. Moon da Erdoğan'ın davetini kabul etti.

Heyetler arası görüşmede ise Erdoğan ve Moon, ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımları ele aldı.

Görüşmelerin ardından yazılı ortak basın açıklaması yapan iki lider, Kore Cumhuriyeti'nin özgürlüğü ve demokrasisi uğruna Türkiye Cumhuriyeti ve Kore Cumhuriyeti'nin Kore Savaşı'nda birlikte verdikleri mücadeleden kuvvet alan kardeşliğe dayalı işbirliğini güçlendirmeye ve iki halk arasındaki ortak tarihi ve duygusal bağlara büyük değer atfettiklerini belirtti.

Gezi heyetinde yer alan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar da Güney Kore Cumhuriyeti'ndeki temasları kapsamında, Savunma Bakanı Song Young-moo ile bir araya geldi.

Mavi Saray'da akşam yemeği

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve eşi Kim Jung-sook, akşam yemeği öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a Seul'deki Kore Evi'nde çay ikram etti. Erdoğan ve Moon çiftleri bir süre yağmur altında bahçede yürüyüş yaptı. Bu sırda Kore First Lady'si Kim Jung-sook Emine Erdoğan'a şemsiye tuttu. Erdoğan ve Moon ise kendi şemsiyelerini taşıdı. Kore Evi'nin girişinde ayakkabılarını çıkararak terlik giyen iki lider ve eşleri, burada çay içerek sohbet etti.

Küçük Ayla da katıldı

Moon ve eşi, daha sonra Erdoğan çifti onuruna Mavi Saray'da akşam yemeği verdi. Türk heyetinin tam kadro katıldığı yemekte Ayla filminde rol alan Güney Koreli çocuk oyuncu Kim Seol de hazır bulundu. Yemekte konuklara Türk dondurması ve geleneksel ballı Kore kurabiyesi ikram edilmesi dikkati çekti. Yemeğin ardından bir müzik dinletisi de gerçekleştirildi.

ULUSAL MEZARLIK'TA TÜTSÜ YAKTI

Erdoğan, dün Başkent Seul'deki Ulusal Mezarlığı ziyaret etti. Mezarlığa çelenk bırakan Erdoğan, tütsü yaktı ve ölenler anısına saygı duruşunda bulundu. Törende, Erdoğan ve beraberindeki Güney Koreli heyet de beyaz eldiven taktı

Abdullah Karakuş
Milliyet
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