1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dolandırıcılık uyarısıyla dolandırdılar

0850 432 16 99 numaralı hattan aradıkları vatandaşları "Hesabınızdan internet alışverişi yapılmış. Kartınız kopyalanmış olabilir" diyerek kandıran çete, şifreleri ele geçirip yüz binlerce liralık vurgun yaptı. 10 kentte onlarca kişiyi çarpan 6 sahtekardan 3'ü tutuklandı
03 Mayıs 2018 08:25
Yazdır
Dolandırıcılık uyarısıyla dolandırdılar

İstanbul'dan, 10 kentteki yüzlerce vatandaşı dolandıran çeteyi ortaya çıkaran süreç, 3 ay önce M.K. adlı vatandaşın Bakırköy Savcılığı'na başvurmasıyla başladı. 0850 432 16 99 numaradan kendisini arayan kişinin 'Bankadan arıyorum" dediğini söyleyen M.K. şikayetinde olayı şöyle anlattı: "Bana, 'Hesabınızda internet üzerinde alışveriş yapılmış görünüyor. Bilginiz dışındaysa iptal edelim' dediler. Alışveriş yapmadığımı söyledim. 'Kartınız kopyalanmış olabilir, hemen iptal edelim' diyerek kart bilgilerini istediler. Ben de bankadan aradıklarını düşünerek verdim. Hesaptan 5 bin lira çekmişler."

'BANKADAN ARIYORUZ'

Aynı numarayla ilgili çok sayıda şikayet başvurusu yapılınca İstanbul Emniyeti Asayiş Şube ekipleri harekete geçti. Numaranın Tuzla'daki bir 'danışmanlık' şirketine ait olduğu belirlendi. Polis olayı çözmeye çalışırken, çetenin yöntemini de ortaya çıkardı. Buna göre, çete önce bir şirket kurup 0850 432 16 99 numaralı hattı satın aldı, ardından da çeşitli kurumlardaki kişiler vasıtasıyla çok sayıda vatandaşın kimlik ve banka bilgilerini yasadışı şekilde ele geçirdi. Ardından müşteri temsilcisi gibi yüzlerce kişiyi arayıp "Hesabınızda dolar hareketliliği var", "Kartınızla internetten alışveriş yapılmış, kartınız kopyalanmış olabilir" ya da "Geçmişe yönelik 10 yıllık aidatları ödeyeceğiz" gibi sözlerle kandırarak yüz binlerce liralık vurgun yaptı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre 3 aylık takiple elde edilen görüntüler ve delillerin ardından operasyon düzenlendi. Balıkesir, Aydın, Sakarya, Düzce, Amasya, Kayseri, Mersin ve Malatya'da birçok kişinin aynı yöntemle dolandırılmasına ilişkin 11 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki ifadelerin ardından 5 kişi serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler ise adliyeye sevk edildi. Mustafa Ç. (37) Hakan A. (24) ve Hayri B. (22) tutuklanırken, Cemil C. (22), Sevilay V. (39) ve Serdar C. (43) adlı kontrolle serbest bırakıldı.

Polis 3 aylık teknik ve fiziki takipte, havale ettikleri paraları çeken çete üyelerini de tek tek görüntüledi.

'BU NUMARADAN UZAK DURUN'

Çetenin dolandırıcılıkta kullandığı 0850 432 16 99 numaralı telefonla ilgili internette yüzlerce vatandaşın "Bu numaradan uzak durun" diyerek uyarı yaptığı ortaya çıktı. Bu şikayetlerden bazıları şöyle:

- Benim de 3500 ve 528 dolarım gitti. Bu numaradan arandıktan sonra, alışveriş yapılmış. Savcılığa bildirdim.

- 'Kart aidat ücretinizi iade etmek için bankadan arıyoruz' dediler. Hesap bilgilerini verdikten sonra 5 bin TL dolandırıldım.

- Arayıp kartımla 1500 liralık bahis oynandığını söylediler. İşlemi iptal edelim dediler. TC tuşlamamı söylediler. Bankaya yakın olduğumu söyleyince kapattılar.

- 'Hesabınızdan 12 bin TL EFT yapılmış bu işlemi durdurmak istiyoruz' dediler. Beni kandırdılar. Geç uyandım. Anında parayı havale etmişler. Hesabımı dondurdum. Bankaya itiraz dilekçesi verdim. Savcılığa şikayette bulundum.
Habertürk
Bu haber 1,833 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Antalya'da feci kaza! 4 turist hayatını kaybetti
03 Mayıs 2018 15:59		 Cinayet şüphelisini deri şapka ele verdi
03 Mayıs 2018 15:31
Yanan otomobili TOMA söndürdü
03 Mayıs 2018 15:29		 Otomobil almak için çektikleri 56 bin lirayı bankta unuttular
03 Mayıs 2018 14:45
15 günlük otomobili park halindeyken yandı
03 Mayıs 2018 13:38		 Kazara kendini vuran lise öğrencisi hayatını kaybetti
02 Mayıs 2018 23:18
Kelkit çayına düşen muhtara 1 haftadır ulaşılamıyor
02 Mayıs 2018 22:32		 Sinop'ta ırmağa giren 3 kardeşten 2'si boğuldu
02 Mayıs 2018 21:51
İntihara kalkışan genci polisler ikna etti
02 Mayıs 2018 20:20		 Mezuniyet töreni kabus oldu!
02 Mayıs 2018 20:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce bedelli askerlik çıkarılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Memurlar için enflasyon zammı oluştu
CHP'de aday belli gibi... Tebrikleri kabul ediyor
Dolarda tarihi zirve: 4,24 TL
Enflasyon rakamları açıklandı
Ulaştırma Bakanı kendi ağzıyla söyledi, şimdilerde hatırlamıyor
Bahçeli: Bakanlar, FETÖ'nün seçmen ayağını takip etti mi?
CHP'li İnce, adaylık iddialarına cevap verdi
Rektör, engelli raporu alıp, ucuz otomobil aldı
Başbakan'dan Bahçeli'nin çıkışına cevap
Bayram ikramiyesinden kimler faydalanabilecek?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlükte bugün 2
29.04.2018 osmanlıspor vs m.başakşehir maçı 1
gamsız 4
yolgeçen hanı 2
selamı sabahı kesmek 2
hayallerde yaşamak 4
emekliye 2 bin lira ikramiye 8
otomatik ödeme talimatı 1
sözlükteki durgunluk 1
kafa işte böyle yarılır 1
SON İLANLAR
Kayseri il Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 19 Akademik Personel Alacak
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Personel Alım İlanı
Bingöl Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Işıklar Belediyesi İşçi Alım İlanı
Afyon Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Çivril Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Göynücek Geldingel Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam