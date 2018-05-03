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Bilgisayar hatası sonucu 207 kadın öldü

İngiltere'de hükümet, bilgisayar hatası nedeniyle göğüs taramasına çağrılmayan çok sayıda kadının meme kanserinden hayatını kaybetmiş olabileceğini açıkladı. Ülkede yeni fark edilen bilgisayar hatası yüzünden 9 yıldır taramalara çağrılmayan 68-71 yaş grubundaki 450 bin kadından en az 135, en fazla 270'inin meme kanserinden ölmüş olabileceği ortaya çıktı
03 Mayıs 2018 07:26
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Bilgisayar hatası sonucu 207 kadın öldü

Sağlık Bakanı Jeremy Hunt, İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında yaptığı konuşmada, hatadan dolayı yaşamını yitirenlerin sayısının en az 135, en fazla 270 olduğunu bildirdi.

AA'nın aktardığına göre; Hunt, 2009 yılından bu yana 68-71 yaş grubundaki 450 bin kadına göğüs taraması için randevu daveti gönderilmediğini belirterek bunun bilgisayardaki bir algoritma hatasından kaynaklandığını aktardı.

Bakan Hunt, hata sonucu 70 yaşına yeni girecek kadınların sistemden otomatik olarak muaf tutulduğunu ve son göğüs taramaları için gerekli davetin bu kişilere ulaştırılmadığını kaydetti.

Davetlerin iletilmediği kadınların tespit edilerek bu ay sonuna kadar taramaya çağrılması bekleniyor.

İngiltere'deki aile sağlığı merkezlerinde 50-70 yaş grubundaki kadınlara ücretsiz göğüs taraması hizmeti sunuluyor. En tehlikeli yaş grubundaki bu kadınlar sistemden otomatik olarak üç yılda bir taramaya davet ediliyor. Tarama hizmeti 70 yaş üstü kişilere ise talebe göre veriliyor.

Habertürk
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