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Türk Telekom 444'lü hatlarında sorun yaşanıyor

Türkiye çapında 444'lü hatlara an itibariyle ulaşılamıyor. Çağrı merkezleri ve benzeri servislere altyapıda olduğu tahmin edilen sorundan dolayı erişim sağlanamıyor
03 Mayıs 2018 08:00
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Türk Telekom 444'lü hatlarında sorun yaşanıyor

Türk Telekom'un 444'lü hatları ülke çapında hizmet veremiyor. Bu bankalar ve benzeri 444'lü servis altyapısını kullanan tüm servisler için sorun teşkil ediyor. Türk Telekom yetkilileri yaşanan büyük sorunun kaynağını an itibariyle araştırıyor.

Yaşanan sorunun internet hatlarını etkilemediği ancak telefon hatlarını etkilediği görülüyor.

Akbank, Garanti ve Yapı Kredi gibi bankaların çağrı merkezlerine erişim sağlanamıyor.

Karar
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