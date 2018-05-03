Muhalefetten 301 ittifakı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti (DP) 24 Haziran milletvekili seçimleri için 4'lü ittifak yapma konusunda prensipte anlaştı. Bugün saat 15.00'te ittifak protokolünü imzalayacak muhalefetin 'Millet İttifakı' ya da 'Demokrasi İttifakı' adında uzlaşması bekleniyor. Partilerin tam yetki ile görevlendirdiği heyetler, ilkeler çerçevesinde görüşürken, netleştirilen protokol dün liderlere sunuldu.

Cumhurbaşkanlığı için ortak adayda uzlaşamayan mahalefet partileri, milletvekili seçimleri için AK Parti ve MHP'nin 'Cumhur İttifakı'na karşı yarışacak. CHP, İYİ Parti, SP ve DP seçim kampanyasını parlamenter sistemi yeniden getirme üzerine kuracak. Muhalefet, bu nedenle 600 milletvekilliğinden en az 301'ini alarak TBMM'de çoğunluğu sağlamayı hedefliyor. İlk kez 24 Haziran seçimlerinde uygulancak ittifak modelinde seçmen ittifaktaki bir partiye oy verdiği zaman ittifaka da oy vermiş sayılacak. Birden fazla partiye oy verildiğinde ise oy mühür basılan parti sayısına bölünecek. CHP lideri Kılıçdaroğlu, son seçim sonuçlarına göre yaptıkları simülasyonda ittifakla seçime girilmesi halinde 80 vekil daha fazla çıkardıklarını açıklamıştı.

Varyans Araştırma Şirketi Sahibi Recep Sazkaya, ittifakın iki şekilde protokole bağlanacağı değerlendirmesi yaptı. Protokolde Cumhur İttifakı'nda olduğu gibi her partinin kendi oy oranında vekil çıkartması düzenlemesi yapılabileceğini belirten Sazkaya, ortak liste ihtimalinin ise daha makul göründüğünü ifade etti.

Dört partinin tek çatı altında birleşmesi durumunda artık oylardaki kayıpları minimize edilmiş olacağını belirten Sazkaya, ortak bir listeyle seçime girilmesi halinde her partinin güçlü olduğu yerlerden ön sıralarda aday gösterilmesi gibi bir simülasyon yapılabileceğini söyledi. Bu noktada partilerin kendi aralarında bir anlaşmaya varmalarının gerektiğini belirten Sazkaya, gönüllü bir dağılım yapılması gerektiğini söyledi. İttifakla seçime girilmesiyle, partilerin ayrı ayrı alacakları oylardan daha fazla vekil çıkarabileceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı seçimiyle parlemento seçiminin birbirini etkileyeceğini de vurgulayan Sazkaya,"Cumhurbaşkanlığı seçiminde olası bir ikinci tur yaşanırsa, ittifak partilerinin tek adayda birleşmesi sonuca etki eder. Dört benzemez parti de biraraya geldiği için CHP adayının tüm partilerin seçebileceği bir isim olması gerekir. Cumhur ittifakı yüzde 50 civarında oy olarak Meclis çoğunluğu sağlar. Ancak Cumhurbaşkanılğı seçiminde eğer ilk turda seçilemezse yepyeni bir tabloyla karşı karşıya kanılacak. geniş kesimlerinden oy alabilecek birisini seçer diye tahmin ediyoruz" dedi.

Dörtlü ittifak ve 'Cumhur İttifakı'nın çıkaracağı vekil sayısını HDP'nin oy oranı da belirleyecek. HDP baraj altında kalırsa, partinin güçlü olduğu yerlerde aldığı oylar en yüksek oyu alan ittifaka daha çok yarayacak. HDP seçmenini ölçümlemenin çok kolay olmadığını da belirten Sazkaya, son zamanlara kadar belli oranda politikaya küsmüş bir görüntü çizdiklerini belirtti. Tabanının bir bölümünün "HDP'ye oy veririm" dediğini ama diğerlerinin sandığa gitmem tercihini ifade ettiğini söyleyen Sazkaya "Muhtemeldir ki HDP sandığa gitmeyen seçmenini de mobilize edebilir. HDP için ne baraj altı ne üstü demek mümkün değil, ancak benim kişisel tahminim geçeceği yönünde" diye konuştu.

İKİNCİ TURDA DA SÜRECEK

CHP, İYİ Parti, SP ve DP ittifakının bugün ilan edilmesi bekleniyor. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Saat 15.00'ten sonra genel başkanların programlarına bakılarak belirlenen bir yerde ittifak duyurulacak. Bu ittifak yarın kendisini Türkiye kamuoyuna ifade etmiş olacak" dedi. İttifakın genel başkanlar vasıtasıyla açıklanacağını söyleyen Özkoç, "Ülkemize, milletimize hayırlı olsun" dedi. HDP ile ittifak konusunda Özkoç, "Onlar kendi genel başkanlarıyla yola devam etme kararı aldılar. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'nde de seçilen, millet iradesinin yansımış olan hiçbir iradeye karşı bir önyargımız yoktur" diye konuştu. Özkoç, seçimlerin ikinci turunda ise beraber hareket edeceklerini sözlerine ekledi.