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Kurye FETÖ ve Loca'dan

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 15 milletvekilini İyi Parti'ye göndermesini sağlayan "FETÖ ve mason locaları" Cumhurbaşkanlığı adayı için de baskı yapıyor. Ankara kulislerinde CHP liderine, Bilderberg toplantılarının da müdavimi olan muhafazakar bir ismi aday göstermesi için baskı yapıldığı konuşuluyor
03 Mayıs 2018 08:05
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Kurye FETÖ ve Loca'dan

Türk siyasetini dizayn etme hevesini hep taze tutan Mason locaları ve işbirlikçisi FETÖ, bu sefer amaçlarını başını CHP'nin çektiği muhalefet partileri üzerinden hayata geçirmek için çırpınıyor.

Uluslararası sermaye, yerli işbirlikçilerinin de desteğini alarak 24 Haziran'da eski Türkiye günlerinde olduğu gibi kendi çıkarlarına maşa olabilecek bir ismi aday göstermek istiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yaptığı görüşmenin perde arkası bu iddiayı doğruluyor.

İLK HAMLE 15 VEKİL TRANSFERİ

Kılıçdaroğlu ve Akşener geçtiğimiz haftalarda, CHP'nin meşhur genel sekreteri, ABD ile ilişkisi bilinen, Türkiye'deki Mason yapılanmasının önde gelen ismi, Fetullah Gülen'i 1960'lı yıllardan ölünceye kadar kollayıp koruyan Kasım Gülek'in kızı Tayyibe Gülek'in İstanbul'daki evinde bir araya geldi. Bu görüşmenin ardından ilk hamle FETÖ ve Mason localarının talimatı doğrultusunda CHP'den İyi Parti'ye 15 vekilin transfer edilmesi şeklinde gerçekleşti.

BILDERBERG MÜDAVİMİ

Ancak çatı aday çabaları boşa çıkan FETÖ ve Mason locaları, bu kez rotasını CHP'nin çıkaracağı Cumhurbaşkanı adayına çevirdi. Amaçları Erdoğan'ın tasfiyesi ve Türk siyasetini dizayn etmek isteyen çevreler CHP adayı için baskısını artırdı. CHP lideri de adaylarının ekonomiyi iyi bilen biri olduğunu söyledi. Kulislerde CHP liderinin bu baskıyla, Bilderberg toplantılarının da müdavimi muhafazakar bir ismi aday göstereceği belirtiliyor. Adayını yarın açıklayacak olan Kılıçdaroğlu'nun aday baskısına boyun eğip eğmediği görülecek.

FONLARLA BULUŞTU

Dünyayı yönetenler kulübü olarak bilinen Bilderberg toplantılarına Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Mesut Yılmaz, Hikmet Çetin ve Tayyibe Gülek gibi çok sayıda isim de katılmıştı.Siyaset mühendisliğinde planlarını şansa bırakmak istemeyen söz konusu çevreler CHP liderine baskının yanı sıra kur başta olmak üzere ekonomi silahını da devreye soktu. Adaylık için adı geçen "muhafazakar" isim, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da fon yöneticileriyle bir araya geldi. Buluşma da adaylık hazırlığının parçası olarak görülüyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors da önceki gece harekete geçip, Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir düzeyin üç kademe altındaki BB- düzeyine indirdi. Bu durum projenin bir ayağı olarak görülüyor.

Gülek'in listesinde

AK Parti'yi iktidardan indirip Tayyip Erdoğan'ı tasfiye etmeye girişen Fetullah Gülen'in akıl hocası ve örgütsel yapısının stratejisini oluşturan CHP eski Genel Sekreteri Kasım Gülek'in 1 Kasım 2015 seçimlerinin ardından özel arşivinden belgeler ortaya çıkmıştı. Gülek'in hazırladığı "mason üyeleri" listesinde bugün siyasette önemli yer işgal eden isimler vardı. Fetullah Gülen'in yirmi kişilik istişare heyetindeki 14 kişi de Kasım Gülek'in arşivinden çıkan masonlar listesinde yer alıyordu. Türk siyasetinin tanınmış bazı isimlerinin de olduğu listede, dönemin kabinesinde yer alması muhtemel bir kişi de vardı. Bu kişinin kabinede yer almak için yoğun çaba harcadığı belirtiliyordu.

Nur Banu Aras
Yeni Şafak
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