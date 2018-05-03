Aday adaylarına üç aşamalı eleme

AK Parti, 7 bini aşan aday adayını üç aşamada eleyerek Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunacağı 600 kişilik milletvekili aday listesini oluşturacak.

Rekor sayıda aday adayın başvuru yaptığı AK Parti'de artık aday belirleme süreci başlıyor. AK Parti'nin aday belirleme sürecinde ince elenip sık dokunacak ve en verimli çalışmalara imza atacak isimler listelere girecek. AK Parti'de başvuru sayısının çokluğu ve süre kısıtlaması nedeniyle hızlı ve doğru karar vermek için 3 aşamalı değerlendirme yöntemi uygulanacak. Merkezi değerlendirmenin yanı sıra seçim bölgelerinde hafta sonu yapılması planlanan temayül sonuçları da göz önüne alınacak. Değerlendirmenin ilk aşamasında genel başkan yardımcıları başkanlığında kurulacak 14 komisyon mülakat yapacak.

SON KARAR ÜST KOMİSYONDA

İlk aşamayı geçen aday adaylarının dosyaları ortak komisyona gelecek. Ortak komisyonun aday adayı sayısını bin 200 civarına düşürmesi bekleniyor. Son değerlendirme ise Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığını yaptığı üst kurulda yapılacak. Üst komisyonun değerlendirmesi sonucunda 600 kişilik AK Parti aday listesi netleşecek. Değerlendirmeler sırasında seçimden sonra bakan olarak düşünülen isimler liste dışı kalabilecek. Üst komisyonda Erdoğan'ın yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra MYK'dan bazı isimler ile Kadın-Gençlik Kolları başkanları, grup başkanvekillerinin yer alması bekleniyor.

SIZMAYA KARŞI ÇAPRAZ SORGU

Komisyonlarda aday adaylarının seçime girmesine engel olup olmadığı taranacak. FETÖ'nün listelere sızma girişimine karşı değerlendirmeler yapılacak. AK Parti kaynakları, "Bu kontrolleri çapraz şekilde yapacağız. Yani belli bir kaynaktan değil. Bunu çapraz yapmak suretiyle bu hassasiyet her zaman canlılığını koruyor, koruyacak" dedi. Aday adaylarının projeleri ve çalışmaları değerlendirilecek.

Fazlı Şahan