1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aday adaylarına üç aşamalı eleme

Rekor sayıda aday adayının başvurduğu AK Parti'de aday belirleme süreci başlıyor. Önce alt komisyonlarda mülakatta ter dökecek aday adaylarının sayısı, temayülleri de dikkate alacak üst komisyonda bin 200'e düşürülecek. FETÖ sızmasına karşı titiz inceleme ve Erdoğan başkanlığındaki nihai komisyon 600 kişilik listeyi belirleyecek
03 Mayıs 2018 07:37
Yazdır
Aday adaylarına üç aşamalı eleme

AK Parti, 7 bini aşan aday adayını üç aşamada eleyerek Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunacağı 600 kişilik milletvekili aday listesini oluşturacak.

Rekor sayıda aday adayın başvuru yaptığı AK Parti'de artık aday belirleme süreci başlıyor. AK Parti'nin aday belirleme sürecinde ince elenip sık dokunacak ve en verimli çalışmalara imza atacak isimler listelere girecek. AK Parti'de başvuru sayısının çokluğu ve süre kısıtlaması nedeniyle hızlı ve doğru karar vermek için 3 aşamalı değerlendirme yöntemi uygulanacak. Merkezi değerlendirmenin yanı sıra seçim bölgelerinde hafta sonu yapılması planlanan temayül sonuçları da göz önüne alınacak. Değerlendirmenin ilk aşamasında genel başkan yardımcıları başkanlığında kurulacak 14 komisyon mülakat yapacak.

SON KARAR ÜST KOMİSYONDA

İlk aşamayı geçen aday adaylarının dosyaları ortak komisyona gelecek. Ortak komisyonun aday adayı sayısını bin 200 civarına düşürmesi bekleniyor. Son değerlendirme ise Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığını yaptığı üst kurulda yapılacak. Üst komisyonun değerlendirmesi sonucunda 600 kişilik AK Parti aday listesi netleşecek. Değerlendirmeler sırasında seçimden sonra bakan olarak düşünülen isimler liste dışı kalabilecek. Üst komisyonda Erdoğan'ın yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra MYK'dan bazı isimler ile Kadın-Gençlik Kolları başkanları, grup başkanvekillerinin yer alması bekleniyor.

SIZMAYA KARŞI ÇAPRAZ SORGU

Komisyonlarda aday adaylarının seçime girmesine engel olup olmadığı taranacak. FETÖ'nün listelere sızma girişimine karşı değerlendirmeler yapılacak. AK Parti kaynakları, "Bu kontrolleri çapraz şekilde yapacağız. Yani belli bir kaynaktan değil. Bunu çapraz yapmak suretiyle bu hassasiyet her zaman canlılığını koruyor, koruyacak" dedi. Aday adaylarının projeleri ve çalışmaları değerlendirilecek.

Fazlı Şahan
Yeni Şafak
Bu haber 3,394 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
AK Parti'de 23 vekil adaylık başvurusu yapmadı
03 Mayıs 2018 16:06		 Akşener: Bahçeli seçmenleri korkutuyor
03 Mayıs 2018 15:19
Akdağ, AK Parti'den Erzurum milletvekili aday adayı oldu
03 Mayıs 2018 15:12		 AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak: Hedefimiz yüzde 60+1
03 Mayıs 2018 15:02
Evde oy kullanabilmek için rapor alınacak adres belli oldu
03 Mayıs 2018 14:50		 AK Parti'de hedef daha fazla kadın vekil
03 Mayıs 2018 14:41
Ünal: Bahçeli'nin hassasiyetlerine katılıyoruz
03 Mayıs 2018 14:20		 Bakan Sarıeroğlu'ndan 'tarım işçileri' açıklaması
03 Mayıs 2018 14:01
3 Mayıs 2018 tarihleri itibariyle haklarında işlem yapılan kamu personeli
03 Mayıs 2018 13:59		 Kılıçdaroğlu: FETÖ ile işbirliği yapanlar seçmeni suçluyor
03 Mayıs 2018 13:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce bedelli askerlik çıkarılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Memurlar için enflasyon zammı oluştu
CHP'de aday belli gibi... Tebrikleri kabul ediyor
Dolarda tarihi zirve: 4,24 TL
Enflasyon rakamları açıklandı
Ulaştırma Bakanı kendi ağzıyla söyledi, şimdilerde hatırlamıyor
Bahçeli: Bakanlar, FETÖ'nün seçmen ayağını takip etti mi?
CHP'li İnce, adaylık iddialarına cevap verdi
Rektör, engelli raporu alıp, ucuz otomobil aldı
Başbakan'dan Bahçeli'nin çıkışına cevap
Bayram ikramiyesinden kimler faydalanabilecek?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
migros 2
necati şaşmaz 4
euroleague 2018 final four 3
hayallerde yaşamak 4
03.05.2018 fenerbahçe vs beşiktaş maçı 3
kırpmak 2
Sözlüğe bi bakıp çıkmak 2
hep kötülerin kazanması 1
en saçma şarkı sözleri 2
ilk önce sen kapat 3
SON İLANLAR
Kayseri il Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 19 Akademik Personel Alacak
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Personel Alım İlanı
Bingöl Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Işıklar Belediyesi İşçi Alım İlanı
Afyon Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Çivril Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Göynücek Geldingel Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam