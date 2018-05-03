Polis ek gösterge artışını bekliyor

Özlük haklarını Türk Silahlı Kuvvetleri Kanununa göre alan subay, astsubay, uzman erbaş ve erlerin maaşlarına net 400 lira iyileştirme yapılması sonrası emniyet teşkilatının ek göstergenin yükseltilmesiyle ilgili beklentileri büyüdü. Uzun süredir 3 bin olan ek göstergelerinin 3 bin 600'e yükseltilmesini bekleyen emniyet mensupları gözlerini meclise çevirdi.

EMEKLİLİK PRİMİNE KATKI BÜYÜK

Polis memurlarına 3 bin 600 ek gösterge verilmesi için TBMM Başkanlığı'na sunulan kanun teklif, daha sonra Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelmişti. Polis memurlarının sosyal ve özlük haklarına ilişkin mağduriyetlerin giderilmesi için verilen kanun teklifi yasalaşır ise, polis maaşlarına çok fazla bir etkisi olmasa bile emeklilik ikramiyelerinde ciddi bir artış söz konusu olacak. Göstergenin yükselmesi ile emekli olan bir polis memurunun maaşında 400 ile 500 lira, emekli ikramiyesinde ise 17 bin ile 27 bin lira arsında bir artış meydana gelecek.

Şahin Şen