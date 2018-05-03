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AK Parti'den FETÖ taraması

Rekor sayıda aday adayının başvurduğu AK Parti, FETÖ'cülerin sızmasını önlemek için "çapraz mülakat" uygulayacak. Adayların akrabaları dahil aile fertleri de mercek altına alınacak
03 Mayıs 2018 08:30
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AK Parti'den FETÖ taraması

AK Parti yönetimi, 24 Haziran seçimleri için bir yandan seçim beyannamesi, kampanya ve mitingler konusunda, bir yandan da aday adaylarına yönelik temayül ve mülakatlar için hazırlık yapıyor. 8 günde 7 bin 220 kişinin başvurduğu AK Parti'de FETÖ'nün partiye sızmasını önlemek en önemli kriter olacak. Edinilen bilgiye göre, AK Parti, 5 Mayıs Cumartesi günü 81 ili kapsayacak şekilde, mevcut milletvekilleri hariç, tüm aday adayları için geniş katılımlı bir temayül yoklaması yapacak. Temayül yoklamasında, il-ilçe ana kademe yöneticileri, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları teşkilat yöneticileri, mahalle ve köy temsilcileri katılacak. Temayülden çıkan sonuçlar, milletvekili aday listelerinin oluşturulmasında konusunda belirlenen kriterlerden biri olacak.

ADAYLARA 5 DAKİKA SÜRE

Hafta sonu yapılacak temayül yoklamasının ardından ise, 7 Mayıs Pazartesi gününden itibaren aday adayları ile mülakatlar yapılacak. Bunun için de AK Parti yönetimi hazırlıklarını tamamladı. Bir genel başkan yardımcısının başkanlığında dörder kişiden oluşan 14 alt komisyon kurulacak. Bu komisyonlarda, bir MKYK üyesi, bir kadın kolları MKYK üyesi, bir de gençlik kolları MKYK üyesi bulunacak. 14 alt komisyondan her biri en az 500 aday adayı ile yüz yüze mülakat yapacak.

Üç gün sürmesi beklenen mülakatlarda adaylara 'AK Parti'yi niçin tercih ettikleri, projeleri, siyasetteki hedefleri' gibi sorular sorulacak ve kısa cevaplar vermeleri istenecek. Aday adaylarının, giyimi-kuşamı, temsil kabiliyeti, oturması-kalkması ve konuşmasına kadar her türlü özelliği de mülakatlarda dikkate alınıp raporlaştırılacak. Her aday adayı ile mülakata en fazla 5 dakika süre ayrılması bekleniyor. Komisyonlar sıkışık takvim nedeniyle, gerekirse 24 saat esaslı çalışıp, ön elemeleri yaparak, hazırladıkları raporu bir üst komisyona sunacak.

İKİNCİ ELEME DE VAR

Mülakatların ardından bu sefer, 4 genel başkan yardımcısının başkanlığında oluşturulacak ara komisyon, aday adayları ile ikinci bir eleme yapacak ve belli bir sayıya düşürülen aday adaylarıyla ilgili rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki üst kurulda değerlendirmeye tabi tutulacak. Üst kurulda, Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra, bazı genel başkan yardımcıları da yer alacak. AK Parti'nin milletvekili aday listelerine son şekli bu üst kurulda verilecek.

FETÖ'YE ÇAPRAZ SORGUSU

Aday adaylarının verdiği kimlik bilgileri üzerinden, ayrıntılı bir güvenlik soruşturmasına tabi tutuldukları da öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, özellikle kripto FETÖ'cülere karşı hassas bir çalışma yapıldığı, farklı kaynaklardan 'çapraz' güvenlik taraması yapılan aday adaylarının, gösterdikleri referans kişiler, birinci ve ikinci derece akrabalarına kadar araştırıldığı belirtiliyor.

Yücel KAYAOĞLU
Türkiye
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