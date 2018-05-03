333 öğrenciye bir profesör düşüyor

YÖK verilerine göre, devlet ve vakıf üniversitelerinde önlisans, lisan ve yüksek lisans öğrencilerinin geçen yıl 7 milyon 198 bin 987 olan toplam sayısı 7 milyon 560 bin 371'e yükseldi. Yükseköğrenimdeki öğrenci sayısında yaşanan 361 bin öğrencilik artışın büyük bölümünün vakıf üniversitelerine yapılan yeni kayıtlardan oluşması dikkati çekti.

134 bin 689 hoca

7 milyon öğrencinin bulunduğu devlet üniversitelerinde toplam 134 bin 689 akademisyen bulunuyor. Hükümet kalabalık olmaları nedeniyle üniversiteleri bölerek çoğaltma yoluna gitse de öğrenci başına düşen akademisyen sayısı akademideki durumu da gözler önüne serdi. 2017 istatistiklerine göre devlet üniversitelerinde 333 öğrenci başına bir profesör, 547 öğrenci başına bir doçent, 230 öğrenci başına bir doktor öğretim üyesi, 248 öğrenci başına bir öğretim görevlisi ve 163 öğrenci başına da bir araştırma görevlisi düşüyor.

En çok İÜ kaybedecek

YÖK'ün güncellediği veriler kapsamında hükümetin 13 üniversiteyi bölmesine ilişkin tasarının yasalaşmasının ardından görev yaptığı üniversiteyi değiştirmek zorunda kalacak akademisyen sayıları da netleşti. Tasarının yasalaşması ile bin 210'u profesör, toplam 6 bin 208 akademisyen, artık bir başka üniversitede çalışmak durumunda kalacak. Verilere göre en çok akademisyenini kaybeden üniversite İstanbul Üniversitesi olacak. Tasarının ardından İstanbul Üniversitesi'nden 32 bin öğrenci ile birlikte 648'i profesör toplam 2 bin 49 akademisyen yeni kurulacak Cerrahpaşa Üniversitesi'ne aktarılacak. İkinci sırada ise Gazi Üniversitesi yer aldı. Gazi Üniversitesi de 19 bin öğrencisi ile birlikte 181'i profesör toplam 855 akademisyenini yeni Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ne gönderecek.

Ayşegül Kahvecioğlu