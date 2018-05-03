Kılıçdaroğlu, Şener'e danışmanlarını gönderip nabız yokladı

Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre CHP'nin, milletvekilliği adaylığı için sol görüşleriyle tanınan isimlere teklif götüreceği öğrenildi. Bu isimler arasında Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Murat Sevinç, gazeteci Ahmet Şık, sanatçılar Levent Üzümcü, Meltem Cumbul, Balyoz ve Ergenekon davalarının bazı mağdurlarının da olabileceği belirtiliyor.

CHP'de bugüne kadar cumhurbaşkanı adayı olarak Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, İstanbul Milletvekili İlhan Kesici gibi isimler anılırken, son üç gündür Abdüllatif Şener ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin isimleri kulislerde konuşuluyordu.

Şener'e danışman gönderildi

Alınan bilgiye göre Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı için düşündüğü isimlerle, danışmanları aracılığıyla temas kurdu. Kılıçdaroğlu'nun, Şener'e de danışman heyeti göndererek nabız yokladığı öğrenildi. CHP Genel Merkez kulislerinde dün ise İnce'nin adı konuşulmaya başlandı.

Adaya göre müzik

Aday belirleme işlemi büyük bir gizlilik içinde yürütülüyor. Yarın cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı salonda hazırlık sürerken, adayın önceden öğrenilmemesi için salona asmak için poster hazırlatılmadığı öğrenildi. Salonda kullanılacak müzik de açıklanacak aday ismine göre son anda seçilecek.

İnce'nin adı öne çıkıyor

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre de Kılıçdaroğlu'nun da henüz milletvekilliği için başvuruda bulunmaması dikkat çekiyor.

Anketlerde önde olan adaylar arasında İnce adını öne çıkarırken, Genel Merkez kaynakları; İnce'nin partili olması nedeniyle hem partinin tabanını heyecanladıracağı, hem sağ kesimden hem de dokunulmazlıkların kaldırılmasına 'hayır' dediği için Kürt seçmenden de oy alabileceği belirtiliyor. Öte yandan İnce'nin seçimlerin ikinci tura kalması durumunda diğer partilere bakarak ikinci tura çıkacak isim olduğu belirtiliyor.