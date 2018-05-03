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Erdoğan, Ayla filminin gerçek kahramanını kabul etti
Erdoğan, Ayla filminin gerçek kahramanı 73 yaşındaki Eunja Kim'i kabul etti
Erdoğan, Ayla filminin gerçek kahramanı 73 yaşındaki Eunja Kim'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayla filminin gerçek kahramanı 73 yaşındaki Eunja Kim'i kabul etti.
Erdoğan, başkent Seul'de konakladığı otelde, Ayla filminin gerçek kahramanı Eunja ile bir araya geldi.
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