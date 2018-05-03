Özel güvenliklere terör ayarı

Gazetevatan'dan Mehmet Ali Demir'in haberine göre; Türkiye'nin başta YPG/PKK ve IŞİD'e karşı mücadelesinden rahatsız olan terör örgütlerinin kamu binalarına saldırı hazırlığında olduğu ihbarları gelmeye devam ediyor. Bu doğrultuda üst üste istihbarat alan Emniyet Genel Müdürlüğü, özel bir güvenlik çalışması başlattı. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde bir araştırma görevlisinin 4 akademisyeni öldürmesiyle sonuçlanan olayla birlikte özel güvenliklerin saldırılara karşı teyakkuz halinde olması için ayrı bir çalışma yürütülmesi kararı alındı.

81 İLE GENELGE YOLLANDI

Başbakanlığın 2018/2 sayılı genelgesinde konuyla ilgili 81 il ve bağlı ilçelerdeki özel güvenliğin koruduğu kamu binalarında, saldırılara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi ve risk analiz haritaları çıkartılmasına karar verildi. Buna göre, güvenlik görevlileri çalıştıkları kurumlardaki riskli alanlarını tespit edip fotoğraflarla bağlı bulundukları emniyet müdürlüklerine rapor olarak sunacak. Raporlar değerlendirilerek binalardaki eksikliklerin giderilmesi yönünde valilikler çalışma yürütecek.

UZMANLAR EKİP KURDU

Başbakanlık genelgesi üzerine özel güvenliklerin sertifika ve programlarından sorumlu olan İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, bir çalışma başlattı. Özel güvenliğin koruduğu Türkiye geneli kamu binalarının denetlenmesinin uzun zaman alacağı için terör uzmanlarından oluşan bir birim, risk faktörünün yoğunlukta olduğu 45 başlıkta risk haritası belirledi. Güvenlik görevlilerine bu başlıklarla ilgili bulundukları kamu binalarını denetleyerek fotoğraflamaları istendi.

POLİS SAYISINI GEÇTİLER

İçişleri Bakanlığı'nın 2014-2017 arasında özel güvenlik sektörüne ilişkin paylaştığı rakamlara göre 2011'de 147 bin 474 olan fiilen çalışan özel güvenlik sayısı yüzde 92 artarak 284 bin 399'a çıktı. 24 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla ülke genelinde, 624 bin 99 kişiye silahlı, 368 bin 622 kişiye ise silahsız olmak üzere 992 bin 721 kişiye özel güvenlik kimlik kartı verildi. Silahlı ve silahsız olarak toplamda 284 bin 399 özel güvenlik görevlisinin aktif olarak sektörde çalıştığı bildirilirken, güvenlik sayısının Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 276 bin 963 olan personel sayısını geçtiği belirlendi.

KAMUNUN RİSK HARİTASI ÇIKARILIYOR

Kamu kurumunun geçmişte terör saldırısına uğrayıp uğramadığı araştırılacak.

Kurumun taraf olduğu herhangi adli işlem olup olmadığı tespit edilecek.

Kurumların çevresindeki tel örgü, duvar, bariyer gibi engelleyici unsurların sağlamlıkları test edilecek.

Güvenlik bekleme kabinlerinin hangi tür roket ve silahlara karşı dayanıklı olduğu tespit edilip, binaların hangi noktalarında oldukları fotoğraflanarak raporlanacak.

Binalardaki giriş çıkış sayısı ve buralardaki nöbetçi personel sayıları belirtilecek.

Güvenlik personelinin görev yerlerinin ne sıklıkla değiştiği, silahlı veya silahsız olma durumları ile kaç silah bulunduğu da rapor edilecek.

Ziyaretçilerin kayıt ve takipleri konusunda da sistemin çalışıp çalışmadığı ile araçlı girişlerde bariyer ve kapıların mukavemet durumları belirtilecek.

Araçların plaka sorgulamasının yapılıp yapılamadığı ve plaka tanıma sisteminin olup olmadığı belirtilecek.

Binalarda dış kontrol noktalarında araç arama x-ray ve detektörlerin durumları ve mukavemet durumları fotoğraflarla raporlara eklenecek.

Kargo-posta gönderileri kontrollerinin nasıl yapıldığı raporlanacak.

Kurumların önemli belge saklanan odaları ile makam odalarında alınan güvenlik önlemleri, kamera sistemlerinin çalışırlığı, kör noktada olan kameraların denetlenmesi sağlanarak fotoğrafları çekilerek raporlanacak. Kameraların gece görüş durumları da denetlenecek.

Stratejik önemli binalarda drone'a karşı önlemler araştırılacak.