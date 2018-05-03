1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Özel güvenliklere terör ayarı

IŞİD ve PKK'nın kamu binalarına saldırı hazırlığında olduğu ihbarlarının artması üzerine emniyet çalışma başlattı. 81 ildeki riskli kamu binaları tespit edilecek, bu binalarda görev alan özel güvenlik için ekstra eğitimler verilecek.
03 Mayıs 2018 08:55
Yazdır
Özel güvenliklere terör ayarı

Gazetevatan'dan Mehmet Ali Demir'in haberine göre; Türkiye'nin başta YPG/PKK ve IŞİD'e karşı mücadelesinden rahatsız olan terör örgütlerinin kamu binalarına saldırı hazırlığında olduğu ihbarları gelmeye devam ediyor. Bu doğrultuda üst üste istihbarat alan Emniyet Genel Müdürlüğü, özel bir güvenlik çalışması başlattı. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde bir araştırma görevlisinin 4 akademisyeni öldürmesiyle sonuçlanan olayla birlikte özel güvenliklerin saldırılara karşı teyakkuz halinde olması için ayrı bir çalışma yürütülmesi kararı alındı.

81 İLE GENELGE YOLLANDI

Başbakanlığın 2018/2 sayılı genelgesinde konuyla ilgili 81 il ve bağlı ilçelerdeki özel güvenliğin koruduğu kamu binalarında, saldırılara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi ve risk analiz haritaları çıkartılmasına karar verildi. Buna göre, güvenlik görevlileri çalıştıkları kurumlardaki riskli alanlarını tespit edip fotoğraflarla bağlı bulundukları emniyet müdürlüklerine rapor olarak sunacak. Raporlar değerlendirilerek binalardaki eksikliklerin giderilmesi yönünde valilikler çalışma yürütecek.

UZMANLAR EKİP KURDU

Başbakanlık genelgesi üzerine özel güvenliklerin sertifika ve programlarından sorumlu olan İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, bir çalışma başlattı. Özel güvenliğin koruduğu Türkiye geneli kamu binalarının denetlenmesinin uzun zaman alacağı için terör uzmanlarından oluşan bir birim, risk faktörünün yoğunlukta olduğu 45 başlıkta risk haritası belirledi. Güvenlik görevlilerine bu başlıklarla ilgili bulundukları kamu binalarını denetleyerek fotoğraflamaları istendi.

POLİS SAYISINI GEÇTİLER

İçişleri Bakanlığı'nın 2014-2017 arasında özel güvenlik sektörüne ilişkin paylaştığı rakamlara göre 2011'de 147 bin 474 olan fiilen çalışan özel güvenlik sayısı yüzde 92 artarak 284 bin 399'a çıktı. 24 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla ülke genelinde, 624 bin 99 kişiye silahlı, 368 bin 622 kişiye ise silahsız olmak üzere 992 bin 721 kişiye özel güvenlik kimlik kartı verildi. Silahlı ve silahsız olarak toplamda 284 bin 399 özel güvenlik görevlisinin aktif olarak sektörde çalıştığı bildirilirken, güvenlik sayısının Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 276 bin 963 olan personel sayısını geçtiği belirlendi.

KAMUNUN RİSK HARİTASI ÇIKARILIYOR

  • Kamu kurumunun geçmişte terör saldırısına uğrayıp uğramadığı araştırılacak.

  • Kurumun taraf olduğu herhangi adli işlem olup olmadığı tespit edilecek.

  • Kurumların çevresindeki tel örgü, duvar, bariyer gibi engelleyici unsurların sağlamlıkları test edilecek.

  • Güvenlik bekleme kabinlerinin hangi tür roket ve silahlara karşı dayanıklı olduğu tespit edilip, binaların hangi noktalarında oldukları fotoğraflanarak raporlanacak.

  • Binalardaki giriş çıkış sayısı ve buralardaki nöbetçi personel sayıları belirtilecek.

  • Güvenlik personelinin görev yerlerinin ne sıklıkla değiştiği, silahlı veya silahsız olma durumları ile kaç silah bulunduğu da rapor edilecek.

  • Ziyaretçilerin kayıt ve takipleri konusunda da sistemin çalışıp çalışmadığı ile araçlı girişlerde bariyer ve kapıların mukavemet durumları belirtilecek.

  • Araçların plaka sorgulamasının yapılıp yapılamadığı ve plaka tanıma sisteminin olup olmadığı belirtilecek.

  • Binalarda dış kontrol noktalarında araç arama x-ray ve detektörlerin durumları ve mukavemet durumları fotoğraflarla raporlara eklenecek.

  • Kargo-posta gönderileri kontrollerinin nasıl yapıldığı raporlanacak.

  • Kurumların önemli belge saklanan odaları ile makam odalarında alınan güvenlik önlemleri, kamera sistemlerinin çalışırlığı, kör noktada olan kameraların denetlenmesi sağlanarak fotoğrafları çekilerek raporlanacak. Kameraların gece görüş durumları da denetlenecek.

  • Stratejik önemli binalarda drone'a karşı önlemler araştırılacak.

    •
    Vatan
    Bu haber 5,285 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
    YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
    SGK REHBERİ MANŞETLER
    İLGİLİ HABERLER
    Akşener: Bahçeli seçmenleri korkutuyor
    03 Mayıs 2018 15:19    		 Akdağ, AK Parti'den Erzurum milletvekili aday adayı oldu
    03 Mayıs 2018 15:12
    AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak: Hedefimiz yüzde 60+1
    03 Mayıs 2018 15:02    		 Evde oy kullanabilmek için rapor alınacak adres belli oldu
    03 Mayıs 2018 14:50
    AK Parti'de hedef daha fazla kadın vekil
    03 Mayıs 2018 14:41    		 Ünal: Bahçeli'nin hassasiyetlerine katılıyoruz
    03 Mayıs 2018 14:20
    Bakan Sarıeroğlu'ndan 'tarım işçileri' açıklaması
    03 Mayıs 2018 14:01    		 3 Mayıs 2018 tarihleri itibariyle haklarında işlem yapılan kamu personeli
    03 Mayıs 2018 13:59
    Kılıçdaroğlu: FETÖ ile işbirliği yapanlar seçmeni suçluyor
    03 Mayıs 2018 13:52    		 CHP'li İnce, adaylık iddialarına cevap verdi
    03 Mayıs 2018 13:42
    123456789101112131415Tümü
    EN YENİ FORUM KONULARI
    SON HABERLER
    1 2 3 4 5 6 7 Tümü
    ÖZEL DOSYALAR
    Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
    ANKET
    Sizce bedelli askerlik çıkarılmalı mı?
    ÇOK OKUNANLAR
    Memurlar için enflasyon zammı oluştu
    CHP'de aday belli gibi... Tebrikleri kabul ediyor
    Dolarda tarihi zirve: 4,24 TL
    Enflasyon rakamları açıklandı
    Ulaştırma Bakanı kendi ağzıyla söyledi, şimdilerde hatırlamıyor
    Bahçeli: Bakanlar, FETÖ'nün seçmen ayağını takip etti mi?
    CHP'li İnce, adaylık iddialarına cevap verdi
    Rektör, engelli raporu alıp, ucuz otomobil aldı
    Başbakan'dan Bahçeli'nin çıkışına cevap
    Bayram ikramiyesinden kimler faydalanabilecek?
    SGKREHBERİ.COM
    SÖZLÜK
    03.05.2018 fenerbahçe vs beşiktaş maçı 3
    sis atma 1
    doğu perinçek'in cumhurbaşkanı adayı olması 8
    hara 1
    burada sigara içilmez cezası 69 tldir. 1
    doların 4,20 lira olması 1
    selamı sabahı kesmek 2
    gözlerine inanamamak 2
    cüneyt çakır 1
    paspasın altına anahtar koymak 3
    SON İLANLAR
    Kayseri il Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
    Orta Doğu Teknik Üniversitesi 19 Akademik Personel Alacak
    İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Personel Alım İlanı
    Bingöl Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
    İnönü Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
    Işıklar Belediyesi İşçi Alım İlanı
    Afyon Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
    Çivril Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
    Göynücek Geldingel Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
    Giresun Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
    ARŞİV
    ÖZEL OKUL İLANLARI
    Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
    Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
    Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
    Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
    Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
    Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
    Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
    Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
    Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
    Personel alım ilanlarınız için arayın
    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
    Tamam