FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

Konya merkezli 34 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği ve kripto örgüt üyesi olduğu tespit edilen, muvazzaf askerlerin de aralarında yer aldığı 70 zanlıdan 30'u gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturmalar devam ediyor.

Bu kapsamında, daha önce yakalanan örgütün askeri personeli ve bunlara "mahrem imamlık" yaptığı tespit edilen kişilerin ifadeleri doğrultusunda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 70 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

TSK'da sözleşmeli personel olarak görev yaptıkları ve örgütün askeri kripto yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen zanlıların, ortaokul ve lise öğrenimi sırasında örgütün "ışık evleri" olarak da bilinen öğrenci evlerinde yetişmiş, FETÖ'nün amaç ve ideolojisini benimsemiş, örgüte sadakatinden şüphe edilmeyen kişiler oldukları bilgisine ulaşıldı.

Zanlıların, FETÖ/PDY yönetimi tarafından kendilerine verilebilecek her türlü görevi yerine getirmeye hazır, "şakirtlik" seviyesi yüksek, üniversite tahsili sırasında dönemsel olarak başta talebe mesullüğü olmak üzere askeri öğrenci abiliği yapmış kişiler olduğu öğrenildi.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Konya merkezli 34 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 70 zanlıdan 30'u yakalandı.

Adreslerinde bulunamayan 40 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.