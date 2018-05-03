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Karayollarında son durum
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun TEM-Gebze kavşağındaki viyadük yapım çalışmaları nedeniyle şerit daraltmasına gidiliyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Eskişehir-Ankara il sınırı-Polatlı yolunun 0-3. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle Sivrihisar-Polatlı istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer yönden gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor.
TEM Otoyolu'nun Okmeydanı-Hasdal bağlantı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikametinde, Nurtepe Viyadüğü bitiminden İSKİ-AKOM girişine kadarki kesim trafiğe kapatıldı. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Serbest Bölge-Tarsus batı kavşakları 1-5. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle sol taşıma (Adana-Mersin) trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ taşımadan kontrollü sağlanıyor.
Muğla-Kale yolunun 35-50. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
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