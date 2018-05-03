1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TİKA'dan Afganistan'da uygulamalı sera

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın Belh vilayetinde 280 metrekare genişliğinde 2 modern uygulama serası kurdu
03 Mayıs 2018 09:13
Yazdır
TİKA'dan Afganistan'da uygulamalı sera

Uygulama seralarının teslimi için düzenlenen törene Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Şevki Seçkin Alpay, TİKA'nın Mezar-ı Şerif Program Koordinatörü Zühtü Çal, Belh Vali Yardımcısı Muhammed Beşir Tevhidi, Belh İl Şura Başkanı Muhammed Afzal Hadid, Mezar-ı Şerif Belediye Başkanı Muhammed Nasir Ayni, Belh Tarım, Sulama ve Hayvancılık Müdürü Siracuddin Mihraban ve yerel yetkililer katıldı.

Belh Vali Yardımcısı Tevhidi, törende yaptığı konuşmada Türkiye'nin Afganistan'ı en zor dönemlerinde bile yalnız bırakmadığını, ihtiyaç duyulan her alanda desteğini esirgemediğini belirtti.

Seraların Türkiye'nin yardımlarının bir başka örneği olduğunu kaydeden Tevhidi, bunun gibi projelerin diğer ilçe, kasaba ve köylerde de yapılmasını istedi.

Tevhidi, Afganistan halkı adına Türk devletine, Türk halkına ve TİKA'ya teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
Bu haber 335 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Akşener: Bahçeli seçmenleri korkutuyor
03 Mayıs 2018 15:19		 Akdağ, AK Parti'den Erzurum milletvekili aday adayı oldu
03 Mayıs 2018 15:12
AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak: Hedefimiz yüzde 60+1
03 Mayıs 2018 15:02		 Evde oy kullanabilmek için rapor alınacak adres belli oldu
03 Mayıs 2018 14:50
AK Parti'de hedef daha fazla kadın vekil
03 Mayıs 2018 14:41		 Ünal: Bahçeli'nin hassasiyetlerine katılıyoruz
03 Mayıs 2018 14:20
Bakan Sarıeroğlu'ndan 'tarım işçileri' açıklaması
03 Mayıs 2018 14:01		 3 Mayıs 2018 tarihleri itibariyle haklarında işlem yapılan kamu personeli
03 Mayıs 2018 13:59
Kılıçdaroğlu: FETÖ ile işbirliği yapanlar seçmeni suçluyor
03 Mayıs 2018 13:52		 CHP'li İnce, adaylık iddialarına cevap verdi
03 Mayıs 2018 13:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce bedelli askerlik çıkarılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Memurlar için enflasyon zammı oluştu
CHP'de aday belli gibi... Tebrikleri kabul ediyor
Dolarda tarihi zirve: 4,24 TL
Enflasyon rakamları açıklandı
Ulaştırma Bakanı kendi ağzıyla söyledi, şimdilerde hatırlamıyor
Bahçeli: Bakanlar, FETÖ'nün seçmen ayağını takip etti mi?
CHP'li İnce, adaylık iddialarına cevap verdi
Rektör, engelli raporu alıp, ucuz otomobil aldı
Başbakan'dan Bahçeli'nin çıkışına cevap
Bayram ikramiyesinden kimler faydalanabilecek?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
03.05.2018 fenerbahçe vs beşiktaş maçı 3
sis atma 1
doğu perinçek'in cumhurbaşkanı adayı olması 8
hara 1
burada sigara içilmez cezası 69 tldir. 1
doların 4,20 lira olması 1
selamı sabahı kesmek 2
gözlerine inanamamak 2
cüneyt çakır 1
paspasın altına anahtar koymak 3
SON İLANLAR
Kayseri il Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 19 Akademik Personel Alacak
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Personel Alım İlanı
Bingöl Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Işıklar Belediyesi İşçi Alım İlanı
Afyon Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Çivril Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Göynücek Geldingel Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam