Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı

Fed dün akşam politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1,50-1,75 aralığında sabit tuttuğunu açıkladı. Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyeleri, faizleri değiştirmeme kararını oy birliğiyle alırken, karar metninde, iş gücü piyasasının güçlendiği, ekonomik faaliyetlerin ılımlı şekilde arttığı belirtildi. İstihdam artışının güçlü olduğuna yer verilen metinde, son aylarda işsizlik oranının da düşük olduğu kaydedildi. Metinde, enflasyonun yüzde 2'ye yaklaştığına dikkat çekilirken, para politikasının güçlü iş gücü piyasası koşullarını desteklediği vurgulandı.

Analistler, Fed'in karar metninin, faiz artırımının hızlanmayacağına ilişkin beklentileri artırdığını ancak dolar endeksinin ve piyasa faizlerinin sınırlı da olsa yükseliş eğilimini devam ettirdiğini kaydetti. Dolar endeksi, dün yüzde 0,1 artışla 92,5'ten günü tamamlarken, Dow Jones ve S&P 500 endeksi yüzde 0,72, Nasdaq endeksi de yüzde 0,42 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, Fed kararı ve ABD piyasalarındaki düşüşten önce kapanan borsalar günü yükselişle tamamladı. Avro/dolar paritesindeki gerileyişten de destek bulan Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,51, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,16 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,30 yükseldi. Avro/dolar paritesi dün 1,1938 ile yaklaşık 4 ayın en düşük seviyesine gerilerken, sterlin/dolar paritesi de 1,3573'e kadar indi. Analistler, bugün Avro Bölgesi enflasyon verilerinin yatırımcıların odağında olacağını ifade etti.

Bugün Japonya'da resmi tatil nedeniyle işlem yapılmazken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti.

Yurt içinde, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un, kararına karşın dün güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, gün içinde 102.900-105.300 geniş bandında dalgalandı ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,42 artışla 104.726 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.000 ve 101.500 seviyelerinin destek, 106.300 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,47 oldu. Ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 10,02 olarak belirlendi. Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,47) göre, bir önceki ay yüzde 10,23 olan yıllık enflasyonun yüzde 10,41'e yükseleceği öngörülüyor.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, nisan ayı enflasyon

12.00 Avro Bölgesi, mart ayı enflasyon

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, 1. çeyrek tarım dışı verimlilik ile birim emek maliyeti

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, mart ayı dış ticaret dengesi

16.45 ABD, nisan ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

17.00 ABD, nisan ayı ISM imalat dışı endeks

17.00 ABD, mart ayı dayanıklı tüketim malları ve fabrika siparişleri