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Akşener, Perinçek ve Karamollaoğlu'nun kaderi yarın başlıyor
100 bin adayla Cumhurbaşkanı olmak için YSK'ya başvuranlar için, 100 imza toplama süreci yarın başlayacak. İmza vermek isteyen vatandaşların il ve ilçe seçim kurullarına gitmesi gerekiyor
Cumhurbaşkanı adaylığı için imza verme süreci yarın resmi olarak başlıyor. Vatandaşlar il ve ilçe seçim kurullarına giderek 4 ila 9 Mayıs tarihleri arasında, saat 8'den akşam 8'e kadar imza atabilecek.
Vatan Partisi, Doğu Perinçek'e 100 bin imza toplayabilmek için 81 ilden araçlarla partilileri il ve ilçe seçim kurullarına taşıyacak
Saadet Partisinin benzer bir yönteme başvurması bekleniyor.
Diğer taraftan, İyi Parti lideri Meral Akşener de dün itibariyle 100 bin imzayla aday olmak için YSK'ya başvurmuştu100 bin imzayla adaylık için 4 başvuru
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