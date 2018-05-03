Akşener, Perinçek ve Karamollaoğlu'nun kaderi yarın başlıyor

Cumhurbaşkanı adaylığı için imza verme süreci yarın resmi olarak başlıyor. Vatandaşlar il ve ilçe seçim kurullarına giderek 4 ila 9 Mayıs tarihleri arasında, saat 8'den akşam 8'e kadar imza atabilecek.

Vatan Partisi, Doğu Perinçek'e 100 bin imza toplayabilmek için 81 ilden araçlarla partilileri il ve ilçe seçim kurullarına taşıyacak

Saadet Partisinin benzer bir yönteme başvurması bekleniyor.

Diğer taraftan, İyi Parti lideri Meral Akşener de dün itibariyle 100 bin imzayla aday olmak için YSK'ya başvurmuştu