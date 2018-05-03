Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 4,1560 4,1580 Avro 4,9900 4,9920 Sterlin 5,6750 5,6770 ANKARA ABD Doları 4,1370 4,1670 Avro 4,9600 5,0000 Sterlin 5,6050 5,7010





Dün güne düşüşle başlayan ve 4,0919'a kadar gerileyen dolar/TL, küresel piyasalarda doların diğer para birimlerine karşı değer kazanması ve ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının etkisiyle akşam saatlerinde 4,1875'i gördü ve günü yüzde 1,9 artışla 4,1798'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,38 azalışla 4,1636'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay bir seyirle 4,9957'den, sterlin/TL ise yüzde 0,1 düşüşle 5,6695'ten işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 4,10 seviyesinin destek konumuna geldiğini bildiren analistler, tüm zamanların zirvesi olan 4,1940'un direnç olarak izleneceğini dile getirdi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,47 oldu. Ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 10,02 olarak belirlendi. Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,47) göre, bir önceki ay yüzde 10,23 olan yıllık enflasyonun yüzde 10,41'e yükseleceği öngörülüyor.