Hatay'da FETÖ'nün hücre evinde 12 şüpheli yakalandı

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER BAŞVURU TARİHLERİNİ BEKLİYOR Bugün bir çok haber sitesinde, ek ders karşılığında çalışan ücretli öğretmenler arasından sözleşmeli öğretmen alınacağına dair haberler yer almaktadır. Ancak bu yeni bir gelişme değildir. Ücretli öğretmenler başvuru tarihlerini bekliyor.