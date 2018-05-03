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Altının gram fiyatı güne yatay seyirle başladı

Gram altın 175,2 lira, çeyrek altın 288 lira ve Cumhuriyet altını 1.173 liradan işlem görüyor
03 Mayıs 2018 09:57
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Altının gram fiyatı güne yatay seyirle başladı

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 175,2 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 artışla 175,4 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 175,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 288 lira, Cumhuriyet altını da 1.173 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,36 değer kazancıyla 1.309,73 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün akşam faiz oranlarını yüzde 1,50-1,75 aralığında sabit bıraktığını anımsatarak, "Fed yetkilileri, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi ve faiz artırımlarında kademeli bir patika izleyecekleri görüşünü korudu. Faiz kararı açıklandıktan sonra altının ons fiyatında agresif yükseliş yaşanmadığını gözlemledik. Bugün altının ons fiyatının 1.304-1.314 dolar aralığında dalgalanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Memiş, dün küresel ve yurt içi piyasalarda doların değer kazanmasının altının gram fiyatını olumlu yönde desteklediğini belirterek, teknik açıdan altının gram fiyatında 174,20 liranın destek, 176,70 liranın ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Bugün yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren Memiş, jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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