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Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,01 yükselişle 104.734,98 puandan başladı
03 Mayıs 2018 10:03
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Borsa güne yatay başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 9,23 puan ve yüzde 0,01 artışla 104.734,98 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,08, holding endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,78 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,57 ile inşaat oldu.

Dün, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un, kararına karşın güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,42 değer kazanarak 104.725,74 puandan kapanmıştı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün beklentiler doğrultusunda faizleri 1,50-1,75 aralığında sabit tuttuğunu, Fed'in karar metninin ise faiz artırımının hızlanmayacağına ilişkin beklentileri yükselttiğini kaydetti.

Bugün yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.000 ve 101.500 seviyelerinin destek, 106.300 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı
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