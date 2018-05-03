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Mezarlıkta ağlayan kız bulunamadı! 4 kişi gözaltında

Çorum'da dört gün süresince akşam saatlerinde geldiği mezarlıktaki bir kabrin başında gözyaşı döktüğü iddia edilen genç kızın bulunması için polis ekiplerince başlatılan çalışmalardan yine sonuç çıkmadı
03 Mayıs 2018 10:06
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Mezarlıkta ağlayan kız bulunamadı! 4 kişi gözaltında

Kent merkezinde, 28 Nisan'dan itibaren akşam saatlerinde Ulu Mezarlık'taki bir kabrin başına gelerek ağladığı öne sürülen kızın bulunması için belediye ve polis ekiplerince başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kimliği henüz tespit edilemeyen genç kızın dün akşam yeniden aynı yere gelebileceği ihtimalini değerlendiren ekipler, mezarlığın ziyarete kapatıldığı saat 19.00'dan itibaren bölgede çalışma yaptı.

Kabristanın giriş ve çıkışlarındaki cadde ile sokakları araç ve yaya trafiğine kapatan polisler, güvenlik şeridi de oluşturarak vatandaşları mezarlık çevresinden uzak tuttu. Sık sık mezarlık ile çevresinde el fenerleriyle arama yapan ekipler, kızın gözyaşı döktüğü iddia edilen, 1982 yılında vefat eden Fatma Ç'ye ait kabristanın çevresine yerleştirilen gece görüşlü kamera ve fotokapanları da kontrol etti.

Ekiplerin mezarlık ve çevresinde yaklaşık 8 saat süren aramalarından herhangi bir sonuç alınamadı.

4 GÖZALTI

Bu arada, meraklı vatandaşlar bölgede ekiplerin çalışmalarına yoğun ilgi gösterdi. Dün akşama doğru mezarlık çevresinde toplanmaya başlayan vatandaşlar, kısa süreli yağmura rağmen genç kızın bulunması için yürütülen çalışmaları yakından izledi. Cep telefonlarıyla mezarlığın ve ekiplerin fotoğrafları ile görüntülerini çeken vatandaşlar, gece geç saatlere kadar bölgeden ayrılmadı.

Çalışmalar sırasında mezarlığa girmeye çalışan bazı kişiler, polis tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Bu sırada yaşanan tartışmalarda polise mukavemette bulunan ve diğer vatandaşları provoke etmeye çalışan 4 kişi gözaltına alındı. Ekiplerin mezarlık ve çevresindeki çalışmaları devam ediyor.
Milliyet
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