AK Parti'ye vekillik için 7 bin 329 kişi başvurdu

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, 24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Seçimi'ne yönelik, "Toplamda 7 bin 329 müracaat söz konusu oldu. Bunun 5 bin 997'si erkek, bin 332'si bayan. Başvuranlardan 498'i engelli, 468'i 18-25 yaş arası genç." dedi.

Sorgun, milletvekili aday adaylığı başvurularının tamamlanmasının ardından partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada, AK Parti'de 24 Nisan'da başlayan aday adaylığı sürecinin dün saat 19.00'da sona erdiğini bildirdi.

Partilerine yoğun başvuru olduğunu ifade eden Sorgun, "Toplamda 7 bin 329 müracaat söz konusu oldu. Bunun 5 bin 997'si erkek, bin 332'si bayan. Başvuranlardan 498'i engelli, 468'i 18-25 yaş arası genç." bilgisini paylaştı.

- Siyaset tarihinde bir rekor

AK Parti'ye milletvekilliği aday adaylığı için yapılan başvuruların ulaştığı sayının "Türkiye'nin siyaset tarihinde bir rekor olduğunu" belirten Sorgun, "AK Parti kendi rekorunu kırmıştır. Mukayese ettiğimizde 1 Kasım seçimlerinde toplam müracaat sayısı 3 bin 702, 7 Haziran'da ise 6 bin 239 idi." diye konuştu.

Sorgun, 1 Kasım seçimlerini iki kat aşan sayıda müracaat olduğuna dikkati çekerek, "Aday adaylarımızın yüzde 18'ini bayanlar teşkil etmektedir. Bu 1 Kasım'da yüzde 15,18'di." ifadelerini kullandı.

Bunun, AK Parti'ye güvenin sürdüğünün en büyük delili olduğunu dile getiren Sorgun, aynı zamanda başvuru oranının yüksekliğinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve onun liderliğindeki ekibe güvenin tezahürü olduğunu söyledi.

Sorgun, başvuru sayılarını "yeni bir zafer ışığı" olarak algıladıklarını, bütün illerden milletvekili aday adaylığı başvuru dosyalarının teslim edilmeye başlandığını bildirdi.

Milletvekili aday adaylarının özellikleri tasnif edilerek değerlendirileceğini aktaran Sorgun, "Milletvekillerimizden başvuru yapanların sayısı 293'tür. Şu an itibariyle 23 milletvekilimizin başvurusu söz konusu değildir." dedi.

- Temayül yoklamaları

Genel Başkan Yardımcısı Sorgun, cumartesi günü yapacakları temayül yoklaması için komisyon başkanlarının bugün saat 17.00'de yapılacak toplantıda bilgilendirileceğini söyledi.

Temayül yoklamalarının İstanbul'da pazartesi, Ankara ve Kayseri'de pazar günü yapılacağını açıklayan Sorgun, temayül yoklamalarının tasnifi akabinde değerlendirme komisyonlarının çalışmalarına başlayacağını anlattı.

Sorgun, genel başkan yardımcılarının başkanlığındaki 14 alt komisyonun çalışmaya başlayacağını, ardından ara komisyonun, 14 alt komisyonun değerlendirme raporuyla birlikte çalışmasını sürdüreceğini, son olarak da AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki üst komisyonun değerlendirmelerini yaparak, 21 Mayıs günü AK Parti aday listesinin Yüksek Seçim Kuruluna teslim edileceğini kaydetti.

- "Hiçbir arkadaşımız özel bir beklenti içerisinde değil"

Milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunmayan AK Parti'li milletvekillerinin "farklı bir beklenti içinde" olduğuna yönelik iddiaların hatırlatılması üzerine, Sorgun şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti bir ideolojisi partisi değilse de ideal partisidir. Burada hangi birimizin, kimin ne olduğu, ne olacağı önemli değil. Bu konuda arkadaşlarımızın değerlendirmesi, partimizin üst kurullarında ve nihayet Cumhurbaşkanımızın değerlendirmesiyle nihai şeklini almış olacak. Bu yönüyle hiçbir arkadaşımız özel bir beklenti içerisinde olmaz. Bazı arkadaşlarımız kendileri çok daha önceden gelip, artık memleketlerine dönmek istediklerini, yeterince çalışma yaptıklarını ve gençlere yol açmak istediklerini ifade ettiler. Bu yönüyle değerlendiriyoruz. Yoksa hiçbir arkadaşımız, bir beklenti içerisinde olduğu için başvurmamış değildir."