Bahçeli: Bakanlar, FETÖ'nün seçmen ayağını takip etti mi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin, "Bu 100 bin kişinin içerisinde eğer FETÖ, PKK desteğiyle veya buna benzer imkanlarla bir aday taraması yapılacaksa, o zaman FETÖ'nün seçmendeki siyasi ayağının hangi aday etrafında toplandığı hakkında bir kanaat oluşabilir. Burası önemlidir. Ne kadar ByLock'çu var, ne kadar görevden alınmış olan var, ne kadar uzaklaştırılmış olan var, bunların ne kadar yakını var? Bunların hepsi hangi aday etrafında düğümlenip 100 bini tamamlayacaksa, o zaman Türkiye açısından önemli bir sonuç elde edilmiş olabilir." dedi.

Bahçeli, partisinin genel merkezinde milletvekili aday adaylığı başvuru stantlarını gezdi.

Gazetecilerin, başvuruların son gününün Türkçülük Günü'ne denk geldiğini belirtmesi üzerine Bahçeli, partisine dün akşam itibarıyla bin 350'ye yakın aday adaylığı başvurusu yapıldığını belirtti.

Bahçeli, her sabah milletvekili aday adaylığı başvuru alanına uğradığını ve bugün kalabalık bir grupla karşılaştığını ifade ederek, "Bunun da anlamı 3 Mayıs ile ilişkilidir. Demek ki değerli dava arkadaşlarımız 3 Mayıs'ın şuuruyla hareket ederek başvurularını bugüne bekletmişler." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün saat 17.00'den sonra hiçbir başvurunun kabul edilmeyeceğini belirten Bahçeli, "Başvurusu yarıda kalmış olanlar belki tamamlanabilir ama yeni başvuru alınmayacak." dedi.

Bahçeli, yarın Başbakan Binali Yıldırım ile Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için başvuruda bulunacaklarının hatırlatılması üzerine, MHP Meclis Grubu'nun dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adayları olduğuna ilişkin karar aldığını anımsattı. Bahçeli, "O karar bugün AK Parti tarafından da zannediyorum gerçekleştirilecektir. Sonra bizim Cumhur İttifakı'nı oluşturan partiler olarak, YSK'ye cuma günü saat 11.00'de Başbakan Yıldırım ile başvuruda bulunacağız. İnşallah milletimiz için hayırlara vesile olur." diye konuştu.

"Ortak seçim kampanyası yürüyebilir mi?" sorusuna Bahçeli, "Bu bir başlangıçtır. Her parti Cumhur İttifakı'nda kendi tüzel kişiliğini koruyarak, meşru bir zeminde bir ittifak oluşturdu. Dolayısıyla faaliyetlerimiz hedef birliği çerçevesinde, değişik olabilir, onu zaman gösterecektir." yanıtını verdi.

Bahçeli, "İttifak protokolünde son durum nedir?" sorusu üzerine, protokolle ilgili çalışmaların bugün tamamlanacağını düşündüğünü belirterek, "Yarın uygun hale gelirse beraber de verilebilir." dedi.

- "FETÖ darbe hareketinde bir siyasi ayak var"

Bir gazetecinin "İçeriğe ilişkin bizimle paylaşabileceğiniz bir şeyler var mı?" sorusuna Bahçeli, "Var." karşılığını vererek şunları söyledi:

"Dün akşamdan bu yana kafamı meşgul eden bir konu var. O da şudur, 15 Temmuz darbesinin siyasi ayağı hep tartışıldı. Siyasi ayak üzerinde kesin bir sonuçtan bahsedilemez duruma geldi. İleriki günlerde bu nasıl olacak onu bilemiyorum. Demek ki FETÖ darbe hareketinde bir siyasi ayak var. Siyasi ayağın olduğu yerde siyasi seçmen olur. Şimdi dikkatinizi çekmek istediğim konu şudur, dört cumhurbaşkanı adayı 100 bin müracaatı öngördü. 100 bin imza talebinde bulunan dört kişiden bir tanesi CHP'nin 15 milletvekili kaydırmasıyla destek buldu. Dolayısıyla 100 bin seçmen imzasına ihtiyaç kaldı mı? Kalmaması gerekirdi. Ama şahsiyet, 100 bin seçmenle adaylığını koyacağında ısrar etti. O zaman akla gelen soru şudur? Bu her aday için geçerlidir. FETÖ darbe hareketinden 15 gün sonra OHAL kabul edildi ve uygulamaya koyuldu. Çok sayıda Silahlı Kuvvet ve Emniyet mensubu ile öğretim kadroları ve eğitim sektöründe önemli uzaklaştırma, görevden alma oldu. Bunların bir de aileleri, çevreleri vardır. Şimdi merak ettiğim konu şudur? AK Parti'nin Adalet Bakanı ile İçişleri Bakanı FETÖ'nün seçmen ayağı üzerindeki etkisini bugüne kadar takip etmiş midir? Etmezse 100 bin kişinin içerisinde bu hangi aday etrafında toplanabilir? Burası benim kafamı biraz meşgul ediyor. Onun için zannediyorum bu 100 bin kişinin içerisinde eğer FETÖ, PKK desteğiyle veya buna benzer imkanlarla bir aday taraması yapılacaksa o zaman FETÖ'nün seçmendeki siyasi ayağının hangi aday etrafında toplandığı hakkında bir kanaat oluşabilir. Burası önemlidir. Ne kadar ByLock'çu var, ne kadar görevden alınmış olan var, ne kadar uzaklaştırılmış olan var, bunların ne kadar yakını var? Bunların hepsi hangi aday etrafında düğümlenip 100 bini tamamlayacaksa, o zaman Türkiye açısından önemli bir sonuç elde edilmiş olabilir."

-"Aklımdan alıyorum"

Devlet Bahçeli, "100 bin kişi teker teker güvenlik soruşturmasından mı geçirilsin?" sorusu üzerine, bunun önemli bir düşünce olduğunu vurguladı. Bahçeli, "Yani FETÖ ile mücadele ediliyorsa, FETÖ'de bu mücadelesini yaparken hala kendi ısrarını devam ettiriyorsa her konuyu değerlendirmek durumunda olacak. Acaba Pensilvanya'dan bir talimat gelip, 100 bin kişiyi filan aday etrafında toparlayınız derlerse, FETÖ benim en kötü şartlarda dahi 100 bin taraftarım var hala Türkiye'de derse ne olur? Bunları çok yönlü düşünmek lazım. Bunu da tartışılsın diye ortaya koyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Size gelen bir istihbari bilgi mi var?" sorusuna Bahçeli, "Hayır efendim benimki düşüncedir. Bütün gazetelerde, şurada burada efendim bir şey söylediğimiz zaman Sayın Bahçeli bu bilgileri nereden alıyor? Aklımdan alıyorum." karşılığını verdi.