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CHP'de öne çıkan 3 isim
Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı kim olacak? Ankara'da bir süredir yanıt aranan bu sorunun yanıtı da cuma günü netleşecek. Ana muhalefet partisinde 3 ismin öne çıktığı konuşuluyor
Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı cuma günü belli olacak.
Ana muhalafet partisi 4 Mayıs'ta önce Meclis grubunu toplayacak. O toplantıda cumhurbaşkanı adayı için grup kararı alınacak. Ardından da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda CHP'nin adayı kamuoyu ile paylaşılacak.
CHP'nin adayı için 3 isim konuşuluyor.
Yalova Milletvekili Muharrem İnce, İstanbul Milletvekili ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen. Ancak bu 3 isim arasında Muharrem İnce isminin ön plana çıktığı belirtiliyor.
Konuya ilişkin Anadolu Ajansı'na konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Cumhurbaşkanı adayımızın bir partilimizin olacağını düşünüyorum." dedi.
Ankara kulislerinde bir süredir, AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in de ismi konuşuluyordu. Edinilen bilgilere göre o ihtimal zayıfladı.
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