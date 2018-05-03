Tecavüz iddiası sendikayı karıştırdı: 20 istifa

Sendikanın Merkez Yönetim Kurulu üyeliğini de yapan A.G.'nin tecavüz iddiası ile tutuklandığını doğrulayan Kültür Sanat-İş Sendikası Genel Başkanı Cüneyt Balkız, "Olay henüz netleşmedi. Ortada bir suçlama var. Suçlamayı yapan da Kazakistan uyruklu bir kadın. Sendika avukatımız olayı araştırıyor. Ancak üyemiz tutuklu olduğu için net bilgi alamıyoruz" dedi.

20 ÜYE İSTİFA ETTİ

Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre: Olayın duyulması sonrası 20 üyenin sendikadan istifa ettiğini vurgulayan Balkız, "İlk duruşmanın 14 Mayıs'ta olduğunu öğrendik. Biz de süreci takip ediyoruz. Zaten kendisi kurumu tarafından da açığa alınmış. Tabi karar çıkmadığı için kendisi ile ilgili herhangi bir işlem yapamıyoruz" diye konuştu