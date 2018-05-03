1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tecavüz iddiası sendikayı karıştırdı: 20 istifa

Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapan A.G., evine çağırdığı yabancı uyruklu gündelikçiye tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı. Aynı zamanda Kültür Sanat İşgörenleri Sendikası Genel Örgütlenme ve Kadın Kolu Sekreterliği de yapan A.G.'nin tutuklanması merkezi Ankara'da bulunan sendikayı da karıştırdı
03 Mayıs 2018 10:34
Yazdır
Tecavüz iddiası sendikayı karıştırdı: 20 istifa

Sendikanın Merkez Yönetim Kurulu üyeliğini de yapan A.G.'nin tecavüz iddiası ile tutuklandığını doğrulayan Kültür Sanat-İş Sendikası Genel Başkanı Cüneyt Balkız, "Olay henüz netleşmedi. Ortada bir suçlama var. Suçlamayı yapan da Kazakistan uyruklu bir kadın. Sendika avukatımız olayı araştırıyor. Ancak üyemiz tutuklu olduğu için net bilgi alamıyoruz" dedi.

20 ÜYE İSTİFA ETTİ

Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre: Olayın duyulması sonrası 20 üyenin sendikadan istifa ettiğini vurgulayan Balkız, "İlk duruşmanın 14 Mayıs'ta olduğunu öğrendik. Biz de süreci takip ediyoruz. Zaten kendisi kurumu tarafından da açığa alınmış. Tabi karar çıkmadığı için kendisi ile ilgili herhangi bir işlem yapamıyoruz" diye konuştu
Hürriyet
Bu haber 13,320 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MMG'den Gıda ve Tarımda yenilik çalıştayı
02 Mayıs 2018 10:37		 Hak-İş Taksim'de Kazancı yokuşuna karanfil bıraktı
01 Mayıs 2018 10:03
'Ülkemiz, işçi ve işveren dayanışması ile kalkınacak, hedeflerine ulaşacaktır'
30 Nisan 2018 11:01		 'Öğretmen ve okul yöneticisi aynı şeyi tartışamıyor'
29 Nisan 2018 15:04
Sendikalar '1 Mayıs'a hazır
29 Nisan 2018 12:11		 'Oy kullanılacak mekanlar engellilere uygun değil'
28 Nisan 2018 15:59
Hak-İş: 1 Mayıs'ı işçilerle coşkuyla kutlayacağız
28 Nisan 2018 14:44		 Sendikalardan Başbakan'a sözleşmeli personel tepkisi
28 Nisan 2018 12:12
Türkiye'yi İLO'da bu yıl Memur-Sen temsil edecek
26 Nisan 2018 12:11		 Kamu-Sen: Mülakat kul hakkıdır, kaldırılmalı
26 Nisan 2018 10:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce bedelli askerlik çıkarılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Memurlar için enflasyon zammı oluştu
CHP'de aday belli gibi... Tebrikleri kabul ediyor
Dolarda tarihi zirve: 4,24 TL
Enflasyon rakamları açıklandı
Ulaştırma Bakanı kendi ağzıyla söyledi, şimdilerde hatırlamıyor
Bahçeli: Bakanlar, FETÖ'nün seçmen ayağını takip etti mi?
CHP'li İnce, adaylık iddialarına cevap verdi
Rektör, engelli raporu alıp, ucuz otomobil aldı
Başbakan'dan Bahçeli'nin çıkışına cevap
Bayram ikramiyesinden kimler faydalanabilecek?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
28.04.2018 kasımpaşa vs fenerbahçe maçı 1
otomatik ödeme talimatı 1
gözlerine inanamamak 2
paspasın altına anahtar koymak 3
necati şaşmaz 4
emekliye 2 bin lira ikramiye 8
sven ulreich 2
01.05.2018 real madrid vs bayern münih maçı 2
deprem anında kaçmak 2
sol şeritte arkadan selektör yapa yapa hızla gelen araç 1
SON İLANLAR
Kayseri il Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 19 Akademik Personel Alacak
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Personel Alım İlanı
Bingöl Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Işıklar Belediyesi İşçi Alım İlanı
Afyon Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Çivril Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Göynücek Geldingel Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam