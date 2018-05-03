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CHP adayını belirlemek için yarın toplanıyor
CHP Grubu yarın saat 09:30'da Ankara'daki Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda basına kapalı olarak toplanacak
CHP Grubu, yarın sabah cumhurbaşkanı adayının tanıtımının yapılacağı Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda basına kapalı toplanacak.
Parti Grup Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, basına kapalı toplantının saat 09.30'da başlayacağı belirtildi. Toplantının konusunun ise 24 Haziran 2018'de yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde CHP'nin göstereceği adayın belirlenmesi olarak açıklandı.
Grup Toplantısı sonrasında saat 10.00'da başlayacak etkinlikle cumhurbaşkanı adayının tanıtımı yapılacak.
CHP'nin cumhurbaşkanı seçim kampanyası ise 13.30'da Birinci Meclis Binası önündeki basın açıklaması ile başlayacak.
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