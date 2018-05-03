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Galericiler 13 Mayıs'ı bekliyor

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, 13 Mayıs'ta verilmeye başlanacak olan ve ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde büyük değişiklikleri beraberinde getiren yetki belgesi galericilere umut oldu. Belgenin yetkili olmayan kişilerin araç satışına engel olacağını düşündüklerini ifade eden Diyarbakır Oto Center Başkanı Mehmet Dönmez, yeni düzenlemeyle piyasaların hareketlenmesini beklediklerini kaydetti
03 Mayıs 2018 11:16
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Galericiler 13 Mayıs'ı bekliyor

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapmak isteyenlerin alması gereken yetki belgesinin 13 Mayıs itibarıyla ticaret il müdürlükleri tarafından verilmeye başlanacak. Yeni düzenlemeye bundan sonra herkes ikinci el otomobil satamayacak, ikinci el otomobil satış yerlerinin bazı şartları taşıması gerekecek ve ikinci el otomobil satacak kişilerin yetki belgesi alması gerekecek. Düzenlemenin "yetkisi" olmadan araç ticareti yapan kişilerin önünü keseceğini umut ettiklerini belirten Diyarbakır Oto Center Başkanı Mehmet Dönmez, düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte durgun olan piyasanın kendileri açısından hareketlenmesini beklediklerini belirtti. Şuanda piyasanın durma noktasına geldiğini kaydeden Dönmez, yetki belgesinin de çare olmaması durumunda çoğu esnafın galerilerini kapatmak zorunda kalacağını vurguladı.

Yetkisi olmayan farklı meslek gruplarından kişilerin araç alım satım işi yaptığını vurgulayan Dönmez, "Piyasa yok şuanda durgun vaziyette. Durgunluğun birinci sebebi sıfır araç fiyatlarının yükselmesi bununla birlikte de ikinci el araçların fiyatlarının yükselmesidir. Bir ay önce sattığımız aracın yerine aynı fiyata biz bile araç alamıyoruz. 13 Mayıs'ta yürürlüğe girecek olan yetki belgesini bekliyoruz. Eğer o rayına oturursa belki bir şeyler olabilir galericiler açısından. O da rayına geçmezse zaten esnafın yüzde 50'si Diyarbakır'da kapatmak zorunda kalacak. Çünkü memurundan tutun da herkes bu işe el atmış durumdadır. Market sahibi bir adam bakıyorsunuz 4 araç dizmiş marketin önüne satılıktır diyor. Şuan araç test merkezlerine de gidersek merkezler araç dolu maalesef bir tanesinin bile esnaf aracı olduğunu tahmin etmiyorum" dedi.

"Ayakçıların önünü kesebilir"

Yetki belgesi konusunu istismar ederek esnafı dolandıran şirketlerin ortaya çıkabileceğini belirten Dönmez, galericilere şu uyarıda bulundu:

"Yetki belgesi sadece Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ticaret il müdürlükleri tarafından verilecek. Bu diğerleri rant olur, üç kağıtçılık olabilir. 13 Mayıs'ı bekliyoruz bu faaliyete geçerse ayakçıların önünü kesebilirsek belki biraz düzelme olur. Bunların önünü kesemezsek maalesef sitenin yüzde 50'si kapatma durumuna gelmişiz."

İhlas Haber Ajansı
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