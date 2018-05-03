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Baykal'dan vekillik için adaylık başvurusu

Deniz Baykal'ın adaylık başvurusuna ilişkin belgeler CHP Genel Merkezi'ne gönderildi
03 Mayıs 2018 11:21
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Baykal'dan vekillik için adaylık başvurusu

Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın 24 Haziran'da gerçekleşecek milletvekili seçimleri için adaylık başvurusunda bulundu. Baykal'ın evrakları CHP Genel Merkezi'ne gönderildi.

Geçtiğimiz haftaiçinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Baykal'ı kaldığı hastanede ziyaret ederek CHP'den aday olup olmayacağını sormuş, Baykal ise biraz süre istemişti.
Anadolu Ajansı
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