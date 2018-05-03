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Baykal'dan vekillik için adaylık başvurusu
Deniz Baykal'ın adaylık başvurusuna ilişkin belgeler CHP Genel Merkezi'ne gönderildi
Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın 24 Haziran'da gerçekleşecek milletvekili seçimleri için adaylık başvurusunda bulundu. Baykal'ın evrakları CHP Genel Merkezi'ne gönderildi.
Geçtiğimiz haftaiçinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Baykal'ı kaldığı hastanede ziyaret ederek CHP'den aday olup olmayacağını sormuş, Baykal ise biraz süre istemişti.
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