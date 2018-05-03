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Ücretli öğretmenler başvuru tarihlerini bekliyor
Bugün bir çok haber sitesinde, ek ders karşılığında çalışan ücretli öğretmenler arasından sözleşmeli öğretmen alınacağına dair haberler yer almaktadır. Ancak bu yeni bir gelişme değildir. Ücretli öğretmenler başvuru tarihlerini bekliyor.
Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, 12 Nisan tarihinde, ücretli öğretmenler arasından 5 bin sözleşmeli öğretmen alınacağına dair açıklamayı web sitesine koymuştu. Memurlar.net'in 12 Nisan tarihli haberi için tıklayınız.
Ancak bu açıklama, MEB İnsan Kaynakları internet sitesine, tarihi güncellenerek, 2 Mayıs itibariyle, yeniden konulmuştur.
Eski açıklama ile yeni açıklama arasında bir farklılık bulunmamaktadır. Her iki açıklamada da, ek ders karşılığında çalışan ücretli öğretmenler arasından sözleşmeli öğretmen alınacağı detayı yer almaktadır.
Oysaki, ücretli öğretmenler açıklama değil başvuru tarihlerini beklemektedir. MEB'in yaptığı açıklamanın üzerinden 20 gün geçmiş olmasına rağmen hala başvuru tarihleri açıklanamamıştır.
Dolaysıyla, ücretli öğretmenlerin ilgisini çekecek açıklama, başvuru tarihlerini içeren açıklamadır.
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