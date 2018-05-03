Başbakan: Bizim için önemli olan milletin verdiği nottur

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Yıldırım, "Tam 12 kere milletin önüne gittik, millete hesap vermeye her zaman hazır olduk. AK Parti'nin 16 yıllık karnesi pekiyilerle dolu. Siz demokrasiye Türkiye'ye sahip çıktınız, Türkiye türüblansa düşmeden bugüne geldi. Son Başbakan olarak hepinize ülkem ve milletim adına çok teşekkür ediyorum. Büyük sorunları aşarak, büyük badireleri aşarak geldik. Kalleşlikler, ihanetler gördük. Saldırıları hep birlikte aştık. Ülkemiz üzerinde hesapları olan emperyalist tuzakları birlikte bozduk. Cumhurbaşkanımızın şahsında ülkemize saldırdılar. E- muhtıralarla, gezi operasyonlarıyla, 6-7 Ekim kalkışmasıyla, FETÖ, PKK kalleşliğiyle, 15 Temmuz darbe kalkışması ile mücadele ede ede bugünlere geldik. Milletin emanetine hep birlikte sahip çıktık. 16 Temmuz'da yaralarımızı sararak yolumuza kararlı bir şekilde devam ettik. Terörle başaramadıklarını, ekonomik terörle başarmak isteyenler bilsin ki, asla başaramayacaksınız." dedi.

S&P'nin Türkiye'nin notunu düşürmesine tepki gösteren Yıldırım, "Türkiye'nin gerçekleriyle uyuşmuyor. AK Parti'ye seçim sürecinde nasıl zarar verilebilir, bu hesaplanıyor. Miletime sesleniyorum, Rayting kuruluşları sizin notlarınızın bizim için bir kıymeti harbiyesi yoktur. Bizim için önemli olan milletin verdiği nottur." diye konuştu.

Yıldırım, AK Parti'ye başvuru yapan aday adayı sayısının 7 bin 329 oduğunu açıkladı.

16 yıllık başarımızı anlatacağız ama asla kibire kapılmayacağız diyen Yıldırım, "Bize bel bağlayan milletimizi hayal kırıklığına uğratmayacağız. Bugün belki de partimizin son grup toplantısına katılıyorum. Rabbime hamd olsun. AK Parti olarak geleceğin Türkiye'si için güçlü bir Meclis grubuna ihtiyacımız var. Ülkemizi küresel ve bölgesel saldırılara karşı, PKK'ya DEAŞ'a, FETÖ'ye karşı mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.