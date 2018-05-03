1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Başbakan: Bizim için önemli olan milletin verdiği nottur

Başbakan: S&P'nin Türkiye'nin notunu düşürmesine tepki gösteren Yıldırım, "Türkiye'nin gerçekleriyle uyuşmuyor. AK Parti'ye seçim sürecinde nasıl zarar verilebilir, bu hesaplanıyor. Miletime sesleniyorum, Rayting kuruluşları sizin notlarınızın bizim için bir kıymeti harbiyesi yoktur. Bizim için önemli olan milletin verdiği nottur." diye konuştu
03 Mayıs 2018 11:37
Yazdır
Başbakan: Bizim için önemli olan milletin verdiği nottur

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Yıldırım, "Tam 12 kere milletin önüne gittik, millete hesap vermeye her zaman hazır olduk. AK Parti'nin 16 yıllık karnesi pekiyilerle dolu. Siz demokrasiye Türkiye'ye sahip çıktınız, Türkiye türüblansa düşmeden bugüne geldi. Son Başbakan olarak hepinize ülkem ve milletim adına çok teşekkür ediyorum. Büyük sorunları aşarak, büyük badireleri aşarak geldik. Kalleşlikler, ihanetler gördük. Saldırıları hep birlikte aştık. Ülkemiz üzerinde hesapları olan emperyalist tuzakları birlikte bozduk. Cumhurbaşkanımızın şahsında ülkemize saldırdılar. E- muhtıralarla, gezi operasyonlarıyla, 6-7 Ekim kalkışmasıyla, FETÖ, PKK kalleşliğiyle, 15 Temmuz darbe kalkışması ile mücadele ede ede bugünlere geldik. Milletin emanetine hep birlikte sahip çıktık. 16 Temmuz'da yaralarımızı sararak yolumuza kararlı bir şekilde devam ettik. Terörle başaramadıklarını, ekonomik terörle başarmak isteyenler bilsin ki, asla başaramayacaksınız." dedi.

S&P'nin Türkiye'nin notunu düşürmesine tepki gösteren Yıldırım, "Türkiye'nin gerçekleriyle uyuşmuyor. AK Parti'ye seçim sürecinde nasıl zarar verilebilir, bu hesaplanıyor. Miletime sesleniyorum, Rayting kuruluşları sizin notlarınızın bizim için bir kıymeti harbiyesi yoktur. Bizim için önemli olan milletin verdiği nottur." diye konuştu.

Yıldırım, AK Parti'ye başvuru yapan aday adayı sayısının 7 bin 329 oduğunu açıkladı.

16 yıllık başarımızı anlatacağız ama asla kibire kapılmayacağız diyen Yıldırım, "Bize bel bağlayan milletimizi hayal kırıklığına uğratmayacağız. Bugün belki de partimizin son grup toplantısına katılıyorum. Rabbime hamd olsun. AK Parti olarak geleceğin Türkiye'si için güçlü bir Meclis grubuna ihtiyacımız var. Ülkemizi küresel ve bölgesel saldırılara karşı, PKK'ya DEAŞ'a, FETÖ'ye karşı mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
Bu haber 1,145 defa okundu. 6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Akşener: Bahçeli seçmenleri korkutuyor
03 Mayıs 2018 15:19		 Akdağ, AK Parti'den Erzurum milletvekili aday adayı oldu
03 Mayıs 2018 15:12
AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak: Hedefimiz yüzde 60+1
03 Mayıs 2018 15:02		 Evde oy kullanabilmek için rapor alınacak adres belli oldu
03 Mayıs 2018 14:50
AK Parti'de hedef daha fazla kadın vekil
03 Mayıs 2018 14:41		 Ünal: Bahçeli'nin hassasiyetlerine katılıyoruz
03 Mayıs 2018 14:20
Bakan Sarıeroğlu'ndan 'tarım işçileri' açıklaması
03 Mayıs 2018 14:01		 3 Mayıs 2018 tarihleri itibariyle haklarında işlem yapılan kamu personeli
03 Mayıs 2018 13:59
Kılıçdaroğlu: FETÖ ile işbirliği yapanlar seçmeni suçluyor
03 Mayıs 2018 13:52		 CHP'li İnce, adaylık iddialarına cevap verdi
03 Mayıs 2018 13:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce bedelli askerlik çıkarılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Memurlar için enflasyon zammı oluştu
CHP'de aday belli gibi... Tebrikleri kabul ediyor
Dolarda tarihi zirve: 4,24 TL
Enflasyon rakamları açıklandı
Ulaştırma Bakanı kendi ağzıyla söyledi, şimdilerde hatırlamıyor
Bahçeli: Bakanlar, FETÖ'nün seçmen ayağını takip etti mi?
CHP'li İnce, adaylık iddialarına cevap verdi
Rektör, engelli raporu alıp, ucuz otomobil aldı
Başbakan'dan Bahçeli'nin çıkışına cevap
Bayram ikramiyesinden kimler faydalanabilecek?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sven ulreich 2
06.05.2018 fenerbahçe vs bursaspor maçı 1
işin ucuzuna kaçmak 5
04.05.2018 m.başakşehir vs sivasspor maçı 1
gözlerine inanamamak 2
02.05.2018 roma vs liverpool maçı 3
babanın evlat sevgisi 1
bitmek bilmez reklamlar 1
ilk önce sen kapat 3
şampiyon beşiktaş 1
SON İLANLAR
Kayseri il Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 19 Akademik Personel Alacak
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Personel Alım İlanı
Bingöl Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Işıklar Belediyesi İşçi Alım İlanı
Afyon Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Çivril Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Göynücek Geldingel Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam