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'Beklediğimiz büyük deprem bizlere çok uzak değil'

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden (ÇOMÜ) emekli Prof. Dr. Doğan Perinçek, bugün Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen depremleri değerlendirerek, "Beklediğimiz büyük deprem bizlere çok uzak değil" dedi.
03 Mayıs 2018 11:41
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'Beklediğimiz büyük deprem bizlere çok uzak değil'

Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen depremlerin büyük depremin ayak sesleri olduğunu belirten Prof. Dr. Perinçek, "4.3 büyüklükteki depremi, bölgede 281 yıldır biriken enerjiyi boşaltacak bir deprem olarak düşünmüyorum. Geçen sene Çan dolayında iki kez 4,3 dolayında depremler oldu. Bu depremler 7 büyüklükte olacak. Ana şokun habercileri, ayak sesleri olarak görüyorum. 7 büyüklükte olacak deprem ne zaman olur diye sorarsanız; bunun cevabı belki 1 hafta, 1 ay ya da 1 yıl olabilir. Kesin olan şu; beklediğimiz büyük deprem bizlere çok uzak değil" dedi.

"Taş yığma binalar büyük zarar görür"

Muhtemel bir büyük depremde Çan, Bayramiç ve Biga köylerindeki taş yığma binaların büyük zarar göreceğini kaydeden Perinçek, "Kırılmaya hazır fay zonu Erdek'ten başlıyor Biga-Çan-Bayramiç'ten Ezine yönüne doğru uzanıyor. Söz konusu fay zonunun Çan civarında sıçrama yaptığını görüyoruz. Bugün ve geçen sene olan depremler bu sıçrama alanında oluyor ve yeni kırıklara meydana geliyor. İki senedir beklediğimiz büyük depremden bahsediyoruz, Çan-Bayramiç-Biga köylerindeki taş yığma binalar büyük zarar görür. Bugün yine depremi konuşacağız, yarın unuturuz" diye konuştu.

"Yöneticiler tedbir almalı"

Bölgedeki fayların büyük deprem için yeniden enerji biriktirmeye devam edeceğini belirten emekli Prof. Dr. Doğan Perinçek, büyük depreme hazırlıksız yakalanılmaması konusunda ikazda bulundu. Perinçek, "Ana şoku atlattığımızı düşünüyorum. Yakın zamanda fay yine susacak. 7'lik deprem için enerji biriktirmeye devam edecek. Yöneticiler umarım pek yakında olacak büyük depreme kadar beklemezler. Köylerde güçlendirme faaliyeti ve AFAD destekli eğitim faaliyeti başlatılır. Eğitimi çok önemli buluyorum, maliyeti az ve hemen başlatılabilir. Köylerden muhtarları toplayıp eğitim vermek yeterli değil. Sadece göstermelik olur. AFAD her köye ekip gönderip halka çok şey öğretebilir. Çok basit tedbirler can kurtarabilir. AFAD'ın bunu yapacak kapasitesi var" şeklinde konuştu.

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