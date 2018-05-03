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Dolarda tarihi zirve: 4,24 TL

Dolar kuru güne 4.16 seviyesinde başlarken, beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri sonrası 4.2487 TL ile tarihi rekorunu kırdı. Dolar kuru şu dakikalarda 4.19 TL'de hareket ediyor. Euro kuru ise 5.0534 TL'ye kadar yükseldi.
03 Mayıs 2018 11:41
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Dolarda tarihi zirve: 4,24 TL

Dolar kuru güne 4.16 seviyesinde başlarken, beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri sonrası 4.2487 TL ile tarihi rekorunu kırdı. Dolar kuru şu dakikalarda 4.19 TL'de hareket ediyor. Euro kuru ise 5.0534 TL'ye kadar yükseldi.

Dolar/TL, dün S&P'nin sürpriz bir şekilde Türkiye'nin kredi notunu düşürmesi, doların dünya genelinde değer kazanması ve tahvil piyasasında yaşanan sert yabancı satışları ile yükselişe geçerken, bugün beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrası tarihi rekorunu kırdı. Dolar/TL tarihi rekorunu 4.2487 seviyesine taşırken, saat 10.19 itibarıyla 4.1943 seviyesinde hareket ediyor.

Euro/TL 5.0534 seviyesine kadar yükselirken şu dakikalarda 5.0264 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi 0,23 değer kaybıyla 92.36 seviyesindeyken, Euro/dolar paritesi ise 1.1976 seviyelerinde...

GÖZLER ABD İSTİHDAM VERİSİNDE

Fed'in bu yıl daha fazla faiz artırımına ilişkin piyasa beklentilerini değiştirmemesinin ardından dikkatler yarın açıklanacak ABD tarımdışı istihdam verisine çevrildi.

Fed dünkü para politikası kararında beklentilere paralel olarak faiz oranlarını değiştirmeyerek yüzde 1.50-1.75 aralığında sabit tuttu.

S&P'NİN KREDİ NOTU AÇIKLAMASINDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu düşürdüğünü duyurdu.

S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunun "BB"den "BB-"ye, yerli para cinsinden notunun "BB+"dan "BB"ye düşürüldüğünü, görünümünün "durağan" olduğunu bildirdi.

Kredi notunun düşürülmesiyle ilgili olarak, Türkiye'nin makro ekonomik dengesizliklerinin arttığı belirtilen açıklamada, enflasyon görünümünün bozulduğu, Türk lirasında değer kaybı ve volatilite görüldüğü ifade edildi.

Türkiye'nin mali pozisyonunun zayıfladığına dikkatin çekildiği açıklamada, ekonominin aşırı ısındığı da vurgulandı.

Açıklamada, Türkiye'nin dış finansman koşullarının ve Türk lirasının konumunun daha da bozulması ve özel sektörün hassaslaşması durumlarında ülkenin kredi notunun yeniden düşürülebileceği uyarısında bulunuldu.

Öte yandan, açıklamada, Merkez Bankasının enflasyon oranını yüzde 5 hedefine yaklaştırması ve Türkiye'nin dış pozisyonun sürdürülebilir şekilde düzelmesi durumlarında ülkenin kredi notunun yükseltilebileceği bilgisine de yer verildi.
Memurlar.Net
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