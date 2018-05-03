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FETÖ'nün 'hakim ve savcı çalışma evleri' soruşturmasında 3 kişi serbest
Tokat'taki soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişiden emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Tokat'ta yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 zanlıdan emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Tokat, Ankara, Adana, Bitlis, Burdur, Bursa ve İstanbul'da gözaltına alınan 7 kişiden 3'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gözaltındaki 4 zanlının emniyetteki işlemleri ise sürüyor.
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