Optimar anketine göre CHP tabanı HDP ve SP ile ittifak istemiyor

Optimar Araştırma yaptığı son araştırmada seçmene önceki seçimlerde oy verdikleri ve oy vermeyi düşündükleri partilerin kurabileceği ittifaka ilişkin beklentileri sordu. 7 Haziran, 1 Kasım ya da 24 Haziran seçimlerinde HDP'ye oy verdiğini ya da vereceğini belirten katılımcıların yüzde 74'ü HDP, CHP ile ittifak kurmalı şeklinde yanıt verdi.

Aynı şekilde 7 Haziran, 1 Kasım seçimlerinde oyunu CHP'den yana kullanmış ya da 24 Haziran seçimlerinde CHP'ye oy vereceğini belirten seçmene de yöneltilen soruya verilen yanıtların oranları ise şöyle oldu:

"CHP, İYİ Parti ile ittifak kurmalı diyenler yüzde 47,5,

HDP ile ittifak kurmalı diyenler; 10,5,

SP ile ittifak kurmalı diyenler ise yüzde 3,4".

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir yapmış olduğu değerlendirmede; "İyi Parti'nin ciddi bir baraj riski vardı bu ittifak ile o risk ortadan kalktı. Parti tabanlarının da bu ittifaka sıcak bakacaklarını düşünüyorum. Bu ittifaka ilişkin tabanı tamamen tükenmiş olan Saadet ve Demokrat Parti'ye 'can suyu' verildiğini söyleyebiliriz" dedi.