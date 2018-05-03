Micro CD'den çıkan müdür gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturmada ele geçirilen Micro SD kart üzerinde yapılan dijital veri incelemelerinde FETÖ tarafından örgüt mensubu olan emniyet personelinin kodlandığı anlaşılmıştı.

ARALARINDA O İSİM DE VAR

Bu kapsamda Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce operasyon gerçekleştirildi. Bakanlık onayı ile kamu görevinden uzaklaştırılan 12 emniyet mensubuna yönelik yapılan operasyonda aralarında Samsun ve Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü görevini yapan Hulusi Çelik'in de bulunduğu 12 şüpheliden 9'u gözaltına alındı.

Şüphelilerden 3'ünün firari olduğu ve bu şahıslara yönelik yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.