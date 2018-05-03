AK Parti, Erdoğan'ın adaylığı için grup kararı aldı

AK Parti, 316 milletvekilinin imzasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için grup kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için hem AK Parti hem de MHP grup kararı almış oldu. Adaylık başvurusunu Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yarın birlikte yapacak.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım karar öncesi partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım

Başbakan Binali Yıldırım

Başbakan Yıldırım, AK Parti'ye, 5 bin 997'si erkek, bin 332'si kadın olmak üzere 7 bin 329 milletvekili aday adayının başvurduğunu, bunun bir rekor olduğunu söyledi.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Millet istedi biz yaptık. Milletin istemediği hiçbir işi yapmadık. Sorunları torunlara havale etmedik. İhanetler, kalleşlikler gördük. Cumhurbaşkanımızın şahsında ülkemize saldırdılar. Parti kapatma davasıyla e-muhtıra'larla Gezi operasyonlarıyla 6-7 Ekim kalkışmasıyla PKK ve FETÖ kalleşliği ile 15 Temmuz darbe kalkışmasıyla mücadele ederek bugünlere geldik. 16 Temmuz günü yaralarımızı sarmaya başlayarak yolumuza kararlı bir şekilde devam ettik.

''SON BAŞBAKAN OLARAK TEŞEKKÜR EDERİM''

Siz ihanet şebekeleri karşısında demokrasiye, Türkiye'ye sahip çıktınız. Türkiye türbülansa düşmeden bugünlere geldi. Türkiye Cumhuriyetinin 65. Hükümeti'nin Başbakanı ve son Başbakan olarak ülkem ve milletim adına hepinize çok teşekkür ederim.

''BİZİM İÇİN NOT MİLLETİN NOTUDUR''

Terörle başaramadıklarını ekonomik terörle başarmak isteyenler bilsin ki asla başaramayacaksınız. Bir değerlendirme kuruluşu, hiç programında yokken hiç gündeminde yokken, bir gece ansızın Türkiye'nin notunu düşürüyor. Gerekçelerine bakıyorsunuz, ipe sapa gelmeyen şeyler. Türkiye'nin gerçekleriyle uyuşmuyor, tamamen siyasi; AK Parti'ye nasıl zarar verebiliriz seçim sürecinde, buna göre kurgulanmış bir senaryo. Sizin notunuzun, bizim için kıymetiharbiyesi yoktur. Bizim için not, milletin notudur. 24 Haziran da o notun alınacağı gündür.

''BU BİR REKOR''

AK Parti Türkiye'nin en büyük siyasi hareketidir. AK Parti 24 Haziran seçimlerine hazırdır. Şu ana kadar partimize 7 bin 329 aday adayı başvuru yapmıştır. Bu bir rekordur. 5 bin 997 erkek bin 332 kadın 498 engelli 468 genç kardeşimiz başvuruda bulunmuştur. Başvuru yapmayan milletvekili sayımız 23'tür. Arkadaşlarımızın tamamının adaylarımız gibi çalışacağından eminim. Cumartesi günü temayül yoklamaları netleşecektir.

''BELKİ PARTİMİZİN SON GRUP TOPLANTISINA KATILIYORUM''

Belki partimizin son grup toplantısına katılıyorum. Bunun için Rabbime hamd ediyorum. Sizlerle bugünlere gelmekten ve ülkemizin karşı karşıya kaldığı zorlukları birlikte aşmış olmanın rahatlığı içindeyim. Bizim çatımız millettir bu çatı çökmez. Bu ittifak Yenikapı ruhunun ittifakıdır. Birleri mikroskopla Cumhurbaşkanı adayı arayabilir birileri kirli pazarlıklarla milletvekillerini piyasaya sürsün bizim adayımızı millet belirledi bu toplantıdan sonra bu konuda açıklamamızı paylaşacağız. Adayımızı belirlemiş olacağız duyuracağız daha sonra da yarın adayımızın müracaatını 'Cumhur İttifakı' ile beraber olduğumuz MHP Genel Başkanı ile grup başkanı olarak ben arkadaşlarımla birlikte YSK'ya gidip teslim edeceğiz. Arkadaşlar biraz sabır. Aday öyle hemen kolay açıklanmıyor. Önce grup kararı alacağız. Toplantımızın bundan sonraki bölümünü kapalı grup toplantısı şeklinde devam edeceğiz.''

BAŞBAAKAN YILDIRIM'DAN KARAR SONRASI AÇIKLAMA

Başbakan Yıldırım alınan grup kararının ardından da bir açıklama yaptı. Yıldırım buradaki açıklamasında ise özetle şu ifadeleri kullandı:

''Türkiye büyük ve güçlü bir ülke. Demokrasi ve özgürlük başta olmak üzere siyasi istikrar güven ve kalkınma davamız milletin refahı bakımından çok önemli. Çünkü coğrafi konumumuz tarihi müktesebatımız komşularımızla akrabalık ilişkilerimiz Türkiye'ye önemli bir sorumluluk yüklüyor. Daima mazlum ve mağdurların yanında olduk. Bugünlerde şekillenmekte olan küresel düzen geçmişle kıyaslanmayacak ölçüde farklı ve yeni özellikler gösteriyor. Yerleşik ilişkiler dönüşüyor alışkanlıklar değişiyor. Bu durumda önemli soru şu Türkiye nerede yer alacak? İmkan ve kabiliyetini en iyi şekilde kullanarak gelişen riskleri bertaraf etmek için ne yapacak? Bu ana mesele ve ülke yönetiminde karşı karşıya kaldığımız sınamalar geçmiş dönemin siyasi mirası bizim yönetim sistemi değişikliği yapma noktasına getirdi. 16 yıl içerisinde birçok müdahaleye maruz kaldık ancak 15 Temmuz hain darbe kalkışması ülkemize yönelik entrika ve kumpasın en açık şekli olarak tezahür etti.''

Başbakan Yıldırım, "AK Parti olarak kapalı grup toplantısında ittifakla aldığımız kararla, Türkiye sevdalısı, mazlumların hamisi Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grubunun ittifakı ile cumhurbaşkanı adayı olarak açıklıyoruz

Öte yandan Başbakan Yıldırım, Bahçeli'nin sözlerini değerlendimem doğru olmaz, dedi.