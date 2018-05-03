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Enflasyonu düşürmek için önce akaryakıt fiyatlarının düşürülmesi gerekir

TESK Genel Başkanı Palandöken: Enflasyonu düşürmek için önce akaryakıt fiyatlarının düşürülmesi ve çiftçiye verilen mazot desteğinin esnafa da sağlanması gerekiyor
03 Mayıs 2018 12:07
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Enflasyonu düşürmek için önce akaryakıt fiyatlarının düşürülmesi gerekir

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, enflasyonu düşürmek için öncelikle akaryakıt fiyatlarının düşürülmesi ve çiftçiye verilen mazot desteğinin esnafa da sağlanması gerektiğini bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, nisan ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Enflasyonun beklenenin üzerinde gerçekleştiğini belirten Palandöken, üretici fiyat endeksindeki aylık yüzde 2,60'lık artışın, maliyetteki artışa işaret ettiğini vurguladı.

Palandöken, maliyetleri ve dolayısıyla enflasyonu artıran en önemli faktörün akaryakıt fiyatları olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Enflasyonu düşürmek için önce akaryakıt fiyatlarının düşürülmesi ve çiftçiye verilen mazot desteğinin esnafa da sağlanması gerekiyor. Motorin fiyatının yüksekliği, A'dan Z'ye tüm ürünlerin fiyatını artırıyor. Bu yüzden ulaşım sektöründe faaliyet gösteren esnafa ticari akaryakıt verilmeli. Öte yandan Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası birlikte çalışarak enflasyonu düşürmeli. Özellikle Merkez Bankası para politikasıyla uyumlu bir şekilde enflasyonu düşürmeye yönelik paket hazırlamalı."

Anadolu Ajansı
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