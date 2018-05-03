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DP, seçimde Akşener'i destekleme kararı aldı
Demokrat Parti, 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i destekleme kararı aldı.
- Demokrat Parti, 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i destekleme kararı aldı.
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