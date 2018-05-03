|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
CHP'de İnce'nin adaylığı ağırlık kazanmaya başladı
CHP, 24 Haziran'da yapılacak olan cumhurbaşkanı seçimine katılacağı adayını belirlemek için yarın sabah 09.30'da toplanacak. Kulislerden edinilen bilgiye göre, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin ismi ağırlık kazanmaya başladı
Cumhuriyet Halk Partisi'nde cumhurbaşkanı adayı belli oluyor. CHP grubu yarın sabah 09.30'da cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanacak.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde İlhan Kesici, Yılmaz Büyükerşen, Muharrem İnce ve Abdüllatif Şener isimleri kulislerde konuşuluyor.
Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın aktardığına göre; Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek grup toplantısı öncesi Muharrem İnce ismi ön plana çıkmaya başladı. Parti kulislerinden öğrenilen bilgiye göre, İnce'nin aday olmasına kesin gözüyle bakılmaya başlandı.
CHP Sözcüsü Tezcan daha önce yaptığı açıklamada, 4 Mayıs Cuma Günü cumhurbaşkanı adaylarını açıklayacaklarını belirtmişti.
Bu haber 5,129 defa okundu. 7 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Sizce bedelli askerlik çıkarılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI