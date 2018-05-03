Otomobil ve hafif ticari araç pazarı daraldı

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, 2018'in ocak-nisan döneminde Türkiye'de 229 bin 556 otomobil ve hafif ticari araç satıldı. Toplam pazar, 232 bin 78 olarak gerçekleşen geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,09 daraldı.

Otomobil satışları, bu yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 1,99 artarak 177 bin 418'e yükseldi. 2017'nin ocak-nisan döneminde 173 bin 961 otomobil satışı yapılmıştı.

Hafif ticari araç pazarı ise aynı döneminde yüzde 10,29 küçülerek 52 bin 138'e geriledi. Geçen yıl ilk 4 ayda 58 bin 117 hafif ticari araç satılmıştı.

Nisanda toplam pazarda satışlar yüzde 6,4 azaldı

Bu yılın nisan ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı 71 bin 126 oldu. 75 bin 988 olarak gerçekleşen 2017 nisan ayı pazar toplamına göre satışlar yüzde 6,4 azaldı.

Otomobil satışları nisanda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,98 azalarak 55 bin 18'e geriledi. Nisan 2017'de 57 bin 998 otomobil satışı gerçekleştirildi.

Hafif ticari araç pazarı da nisanda 2017'nin aynı ayıyla karşılaştırıldığında 10,96 daralarak 16 bin 18'e düştü. Geçen yılın nisan ayında 17 bin 990 hafif ticari araç satılmıştı.

2000cc üstü otomobil satışları yüzde 33,3 azaldı

Bu yılın nisan ayı sonunda otomobil satışları 1600cc altında yüzde 1,6, 1600-2000cc aralığında yüzde 4,5 artarken, 2000cc üstünde yüzde 33,3 azaldı. Bu dönemde 66 elektrikli ve bin 490 hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

Nisan ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya, yüzde 40,87 ve 72 bin 507 adetle 100-120 gr/km arasındaki otomobiller sahip oldu.

Aynı dönemde dizel otomobil satışlarının payı yüzde 59,76'ya gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 64,82'ye yükseldi.

Nisan 2018 sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 83,72'sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. En yüksek satışa yüzde 55,29 pay ve 98 bin 99 adetle C segmenti ulaştı.

Toplam pazarın 2018'de 925-975 bin olması tahmin ediliyor

ODD Genel Koordinatörü Hayri Erce, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti:

"2018 yılında, ABD Merkez Bankası'nın para politikasındaki normalleşme süreci ve ekonomideki iyileşmeye paralel olarak politika faiz artırma beklentisi, AB ekonomisindeki gelişim ve Avrupa Merkez Bankası'nın uygulayacağı para politikası, Brexit kararının AB ve diğer ülkelere olan etkisi, Çin ekonomisindeki yavaşlama ve gelişmekte olan ülkelere etkisi, jeopolitik gelişmeler, TCMB'nin para politikası ve enflasyonla mücadelede kararlılığı, cari işlemler açığındaki gelişim, yapısal reformlara ait atılacak adımlar, ekonomik aktivitenin gelişimi ve büyüme hızı etkili olacaktır."

Erce, 2018 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 925-975 bin aralığında olmasının tahmin edildiğini aktardı.